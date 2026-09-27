Israel diz ter matado comandante do Hamas que manteve nove reféns em cativeiro

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) informaram neste domingo, 27, que mataram Muhammad Hamad Muhammad Gabain, apontado como comandante na ala militar do grupo terrorista Hamas.

Segundo a nota publicadas nas redes sociais, ele esteve envolvido na retenção de reféns mantidos em cativeiro do grupo na Faixa de Gaza.

De acordo com o comunicado, Gabain participou da manutenção em cativeiro de nove reféns. A nota afirma ainda que, recentemente, ele teria realizado ataques contra tropas da IDF e civis israelenses e atuado para restaurar capacidades do Hamas, o que seria uma violação do cessar-fogo.

Palestinos, por outro lado, tem criticado a manutenção da ofensiva israelense. Em outubro passado, Israel aceitou um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, mas desde então avançou ainda mais em Gaza.

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, prometeu não cessar a ofensiva contra o Hamas e que não se retiraria de Gaza até que o grupo pró-Irã entregue todas as armas.

Os ataques israelenses mataram mais de 1,3 mil pessoas desde o anúncio do cessar-fogo, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que opera sob o controle do Hamas.

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