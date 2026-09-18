Segurança

Criminosos invadem casa, fazem casal refém e roubam cerca de R$ 100 mil em Castelo

Quatro criminosos armados invadiram uma casa em Castelo, amarraram um casal e roubaram dinheiro, joias, armas e uma caminhonete.

Foto: Divulgação/aquinoticias.com

Um casal viveu momentos de tensão durante um roubo com restrição da liberdade, na noite desta quinta-feira (17), em uma residência localizada às margens da Rodovia Fued Nemer (ES-166), na localidade de Poço Fundo, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo o boletim de ocorrência, quatro criminosos encapuzados e armados participaram da ação.

De acordo com o relato apresentado à Polícia Militar, por volta das 19h30, uma das vítimas saiu até o quintal após ouvir a cadela latindo. Ao retornar para dentro da casa, foi surpreendida pelos criminosos. O casal foi amarrado com fita adesiva e abraçadeiras plásticas e permaneceu sob domínio do grupo por aproximadamente duas horas e meia.

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Durante o crime, os assaltantes obrigaram uma das vítimas a abrir um cofre. Foram levados R$ 8,5 mil em dinheiro, um cordão de ouro avaliado em aproximadamente R$ 43,2 mil, um relógio avaliado em cerca de R$ 30 mil, além de duas pistolas, um rifle e caixas de munições.

Os criminosos também teriam contado com a participação de um comparsa por telefone. Conforme o registro policial, essa pessoa demonstrava conhecer informações sobre o patrimônio e a rotina da vítima. Sob ameaça, os assaltantes conseguiram acesso às contas bancárias e realizaram pelo menos duas transferências que, juntas, somaram aproximadamente R$ 15 mil.

Ainda segundo o boletim, o grupo roubou uma carteira com aproximadamente R$ 2 mil, cartões bancários, um celular e outros objetos da residência. Durante a ação, uma das vítimas relatou ter sofrido ameaças constantes com armas de fogo enquanto permanecia amarrada e amordaçada.

Antes da fuga, os criminosos também levaram uma Mitsubishi L200 Triton pertencente à vítima. Após conseguirem se soltar, o casal deixou o imóvel em uma Honda Biz e procurou a sede da 20ª Companhia Independente da Polícia Militar para comunicar o crime.

Equipes da PM iniciaram buscas pela região e acionaram outras unidades para ajudar nas diligências. Posteriormente, a caminhonete roubada foi localizada abandonada às margens da Rodovia Fued Nemer, no distrito de Conduru, em uma estrada de acesso a uma empresa.

O veículo estava aberto e sem a chave. Conforme o registro da ocorrência, ele permaneceu sob responsabilidade do proprietário. As buscas pelos envolvidos no roubo e extorsão em Castelo continuaram após o atendimento da ocorrência.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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