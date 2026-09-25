Vacinação antirrábica terá nova etapa neste sábado em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), realiza, neste sábado (26), a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Raiva 2026. A mobilização é destinada a cães e gatos a partir de três meses de idade.

A vacinação será realizada, em geral, das 8h às 16h, em diversos pontos do município. Em alguns locais, o atendimento será encerrado às 11h. A orientação é para que os tutores verifiquem o horário do ponto escolhido antes de levar o animal.

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Nesta segunda etapa, serão disponibilizados pontos de vacinação em diferentes bairros de Cachoeiro, facilitando o acesso da população à imunização dos animais.

Confira os locais de vacinação:

União – CRAS Alto União e Emeb Monteiro Lobato;

Álvares Tavares – Universo Rural (até as 11h);

Monte Belo – Emeti Newton Ferreira de Almeida;

Nossa Senhora da Glória – Associação de Moradores (até as 11h);

Amaral – Quadra de Esportes;

Costa e Silva – Emeb José Paineiras;

Sumaré – EEEF Fraternidade e Luz;

Bela Vista – Seminário Bom Pastor;

Paraíso – Emeb Waldy Freitas;

São Geraldo – Igreja Batista;

Amarelo – Amobam;

Alto Amarelo – Emeb Virgínia Athayde Coelho;

Campo Leopoldina – Igreja Católica Santo Ezequiel;

Basileia – Emeb Maria Tereza Brandão de Melo;

Recanto – Casa Mestre Silastiel;

Nova Brasília – Ginásio Municipal “Nello Volla Borelli”;

Otton Marins – Emeb Rotary;

Zumbi – Emeb Julieta Depes;

Alto Eucalipto – Emeb Governador Eurico Vieira de Resende;

Alto Zumbi – Emeb Normilia da Cunha dos Santos;

Ferroviários – Semus;

Valão – Unidade de Saúde;

Teixeira Leite – Emeb Elísio Cortes;

Vila Rica – Igreja Batista do Vila Rica (até as 11h);

Vila Rica – Emeb “Anísio Vieira de Almeida Ramos”;

Alto Vila Rica – Igreja Santa Rita de Cássia.

Além dos pontos programados, a vacinação também estará disponível na Secretaria Municipal de Saúde (Semus) em todos os dias de campanha e na Unidade de Vigilância de Zoonoses, antigo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no bairro Aeroporto.

Para garantir a segurança durante a vacinação, os cães devem ser conduzidos com guia e coleira, e os animais agressivos devem utilizar focinheira. Os gatos precisam ser transportados em caixas apropriadas. A recomendação é que os tutores também levem o cartão de vacinação do pet. Crianças devem estar acompanhadas dos responsáveis.

A vacinação é uma importante medida de prevenção contra a raiva, doença infecciosa grave que pode atingir mamíferos, incluindo seres humanos. A imunização dos cães e gatos contribui para a proteção dos animais e para a saúde pública.

Terceira etapa em outubro

A Campanha de Vacinação Antirrábica terá continuidade em Cachoeiro. A terceira etapa está prevista para 17 de outubro, Dia Nacional de Vacinação Antirrábica, com novos pontos de imunização no município.

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