Vacinação antirrábica terá nova etapa neste sábado em Cachoeiro
A vacinação será realizada, em geral, das 8h às 16h, em diversos pontos do município.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), realiza, neste sábado (26), a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Raiva 2026. A mobilização é destinada a cães e gatos a partir de três meses de idade.
A vacinação será realizada, em geral, das 8h às 16h, em diversos pontos do município. Em alguns locais, o atendimento será encerrado às 11h. A orientação é para que os tutores verifiquem o horário do ponto escolhido antes de levar o animal.
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Nesta segunda etapa, serão disponibilizados pontos de vacinação em diferentes bairros de Cachoeiro, facilitando o acesso da população à imunização dos animais.
Confira os locais de vacinação:
- União – CRAS Alto União e Emeb Monteiro Lobato;
- Álvares Tavares – Universo Rural (até as 11h);
- Monte Belo – Emeti Newton Ferreira de Almeida;
- Nossa Senhora da Glória – Associação de Moradores (até as 11h);
- Amaral – Quadra de Esportes;
- Costa e Silva – Emeb José Paineiras;
- Sumaré – EEEF Fraternidade e Luz;
- Bela Vista – Seminário Bom Pastor;
- Paraíso – Emeb Waldy Freitas;
- São Geraldo – Igreja Batista;
- Amarelo – Amobam;
- Alto Amarelo – Emeb Virgínia Athayde Coelho;
- Campo Leopoldina – Igreja Católica Santo Ezequiel;
- Basileia – Emeb Maria Tereza Brandão de Melo;
- Recanto – Casa Mestre Silastiel;
- Nova Brasília – Ginásio Municipal “Nello Volla Borelli”;
- Otton Marins – Emeb Rotary;
- Zumbi – Emeb Julieta Depes;
- Alto Eucalipto – Emeb Governador Eurico Vieira de Resende;
- Alto Zumbi – Emeb Normilia da Cunha dos Santos;
- Ferroviários – Semus;
- Valão – Unidade de Saúde;
- Teixeira Leite – Emeb Elísio Cortes;
- Vila Rica – Igreja Batista do Vila Rica (até as 11h);
- Vila Rica – Emeb “Anísio Vieira de Almeida Ramos”;
- Alto Vila Rica – Igreja Santa Rita de Cássia.
Além dos pontos programados, a vacinação também estará disponível na Secretaria Municipal de Saúde (Semus) em todos os dias de campanha e na Unidade de Vigilância de Zoonoses, antigo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no bairro Aeroporto.
Para garantir a segurança durante a vacinação, os cães devem ser conduzidos com guia e coleira, e os animais agressivos devem utilizar focinheira. Os gatos precisam ser transportados em caixas apropriadas. A recomendação é que os tutores também levem o cartão de vacinação do pet. Crianças devem estar acompanhadas dos responsáveis.
A vacinação é uma importante medida de prevenção contra a raiva, doença infecciosa grave que pode atingir mamíferos, incluindo seres humanos. A imunização dos cães e gatos contribui para a proteção dos animais e para a saúde pública.
Terceira etapa em outubro
A Campanha de Vacinação Antirrábica terá continuidade em Cachoeiro. A terceira etapa está prevista para 17 de outubro, Dia Nacional de Vacinação Antirrábica, com novos pontos de imunização no município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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