Defesa Civil alerta para chuva intensa, raios e granizo no Caparaó

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil emitiu, nesta quarta-feira (23), um alerta para a região do Caparaó Capixaba diante da possibilidade de tempo severo nas próximas horas. A previsão aponta chuva intensa, ventos fortes, descargas elétricas e ocorrência pontual de granizo.

A instabilidade está associada à atuação de um sistema frontal sobre o Espírito Santo. A passagem de uma frente fria pelo litoral capixaba também favorece o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuva em diferentes regiões do Estado.

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Para esta quarta (23) e quinta-feira (24), a Defesa Civil aponta alta probabilidade de tempestades com impacto moderado em diferentes áreas capixabas.

Entre os possíveis efeitos estão alagamentos, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, principalmente em locais considerados de risco.

Inmet prevê até 100 mm de chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também mantém aviso de perigo por acumulado de chuva nesta quarta-feira. A previsão indica volumes entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados entre 50 e 100 milímetros ao longo do dia.

Moradores da região do Caparaó também receberam uma mensagem preventiva pelo sistema de alertas da Defesa Civil. O comunicado chama a atenção para a possibilidade de vento, raios e chuva intensa e orienta a população a evitar áreas de risco.

Durante as tempestades, moradores devem evitar locais sujeitos a alagamentos, margens de rios e encostas com risco de deslizamento. Em caso de raios, a orientação é não permanecer em áreas abertas, próximo a árvores ou estruturas metálicas.

Previsão para os próximos dias

Para sexta-feira (25), a previsão aponta chuva rápida em diferentes momentos do dia no Espírito Santo. O Incaper informa que a frente fria deverá se afastar do litoral, mas a circulação de umidade ainda favorecerá a ocorrência de chuva no Estado.

Já para sábado (26), a tendência indicada é de melhora das condições do tempo. No acumulado entre 23 e 29 de setembro, algumas áreas capixabas podem registrar volumes entre 40 e 60 milímetros.

A Defesa Civil recomenda acompanhar os comunicados oficiais e adotar medidas preventivas caso as condições meteorológicas piorem. Em situações de emergência, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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