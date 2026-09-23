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Defesa Civil emite alerta para chuva intensa, raios e ventos no Sul do ES

Defesa Civil alerta para chuva intensa, raios e ventos fortes nas regiões Sul e Serrana do Espírito Santo nas próximas cinco horas.

Foto: Rafaela Thompson/aquinoticias.com

Moradores das regiões Sul e Serrana do Espírito Santo devem ficar atentos às condições do tempo nas próximas horas, nesta quarta-feira (23). A Defesa Civil emitiu um alerta para a possibilidade de chuva intensa, raios e ventos fortes.

O aviso é válido para as próximas cinco horas e atinge municípios das duas regiões capixabas.

A orientação é para que a população evite áreas consideradas de risco e procure locais seguros durante a ocorrência de chuva forte, ventos e descargas elétricas.

Em caso de emergência, a Defesa Civil orienta acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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