Defesa Civil emite alerta para chuva intensa, raios e ventos no Sul do ES
Defesa Civil alerta para chuva intensa, raios e ventos fortes nas regiões Sul e Serrana do Espírito Santo nas próximas cinco horas.
Moradores das regiões Sul e Serrana do Espírito Santo devem ficar atentos às condições do tempo nas próximas horas, nesta quarta-feira (23). A Defesa Civil emitiu um alerta para a possibilidade de chuva intensa, raios e ventos fortes.
O aviso é válido para as próximas cinco horas e atinge municípios das duas regiões capixabas.
A orientação é para que a população evite áreas consideradas de risco e procure locais seguros durante a ocorrência de chuva forte, ventos e descargas elétricas.
Em caso de emergência, a Defesa Civil orienta acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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