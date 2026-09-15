Política Regional

Deputado federal, estadual, senador e governador: saiba o que cada um faz

Cada cargo possui atribuições diferentes na criação de leis, fiscalização do poder público e administração dos estados.

Eleições
Foto: Divulgação/TSE

Deputados federais, deputados estaduais, senadores e governadores exercem funções diferentes na estrutura política brasileira. Enquanto parlamentares atuam principalmente na elaboração de leis e na fiscalização do Executivo, o governador administra o estado.

Conhecer as atribuições de cada cargo ajuda o eleitor a entender quem é responsável por cada tipo de decisão e também a cobrar resultados dos representantes escolhidos nas urnas.

O que faz um deputado federal?

O deputado federal representa a população de seu estado na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Entre suas principais funções estão propor, discutir e votar leis de alcance nacional. Os deputados federais também participam da análise do Orçamento da União e fiscalizam os atos do governo federal.

Eles ainda podem apresentar emendas ao orçamento, participar de comissões e votar propostas de alteração da Constituição.

O que faz um deputado estadual?

O deputado estadual atua na Assembleia Legislativa e trabalha com assuntos relacionados ao estado.

Ele pode apresentar e votar projetos de lei estaduais, analisar o orçamento do governo e fiscalizar a atuação do governador e das secretarias estaduais.

Também cabe aos deputados estaduais participar de comissões e discutir temas como saúde, educação, segurança, transporte e infraestrutura dentro das competências do estado.

O que faz um senador?

O senador representa o estado no Senado Federal. Cada estado e o Distrito Federal elegem três senadores.

Assim como os deputados federais, os senadores discutem e votam leis de alcance nacional e propostas de mudança na Constituição.

O Senado também possui atribuições específicas, como analisar indicações para determinados cargos públicos, julgar autoridades em situações previstas pela Constituição e deliberar sobre questões financeiras da União, estados e municípios.

O que faz um governador?

O governador é o chefe do Poder Executivo estadual. Ele administra o estado e coordena áreas como saúde, segurança pública, educação, infraestrutura e administração estadual.

Entre suas funções estão executar o orçamento, sancionar ou vetar projetos aprovados pela Assembleia Legislativa e indicar secretários estaduais.

O governador também encaminha propostas de lei ao Legislativo e é responsável por colocar em prática políticas públicas e programas do governo estadual.

Qual é a diferença entre eles?

A principal diferença está no papel exercido por cada cargo. Deputados federais, deputados estaduais e senadores fazem parte do Poder Legislativo e atuam na criação de leis e na fiscalização.

Já o governador integra o Poder Executivo e tem como principal responsabilidade administrar o estado e executar políticas públicas.

Entender essas diferenças permite ao eleitor identificar com mais clareza quais decisões cabem a cada representante e acompanhar de forma mais consciente a atuação dos agentes públicos.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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