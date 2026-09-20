Dia de adoção na Feira da Bondade: cães e gatos aguardam um novo lar em Cachoeiro
Ação acontece das 10h às 15h, no Parque de Exposições, com adoção de animais, cadastro de reserva para castração e inscrição para lar temporário.
A 41ª Feira da Bondade de Cachoeiro de Itapemirim também terá, neste domingo (20), ações voltadas à proteção e ao bem-estar animal.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), por meio da Subsecretaria e da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, estará no evento com animais disponíveis para adoção e fará cadastro de reserva para tutores interessados em castrar seus animais.
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A ação acontece das 10h às 15h, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa.
Cadastro para castração
O cadastro é voltado principalmente para tutores inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) que necessitam do procedimento.
A medida tem caráter de levantamento e coleta de dados para auxiliar no planejamento de políticas públicas de controle populacional de cães e gatos.
A Prefeitura reforça que o preenchimento do cadastro não garante vaga nem realização imediata da castração.
Os procedimentos serão disponibilizados conforme a oferta de vagas pelo município ou pelo Estado. Quando houver disponibilidade, os cadastros passarão por análise e validação, com apresentação da documentação necessária.
Lar temporário também entra na ação
A equipe também fará o cadastro de pessoas interessadas em oferecer lar temporário para animais em situação de rua durante o período de recuperação após procedimentos cirúrgicos.
Depois da recuperação, os animais poderão seguir para adoção ou retornar ao local de origem, conforme as regras previstas no decreto que regulamenta o CED-RD.
Durante o atendimento deste domingo, os visitantes também poderão conhecer os animais disponíveis para adoção e verificar, conforme o perfil, a possibilidade de entrar no cadastro para castração ou lar temporário.
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