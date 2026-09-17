DJ Manux comanda abertura musical do Festival da Primavera em Presidente Kennedy

A DJ Manux será um dos destaques da abertura do Cores & Sabores – Festival da Primavera 2026, nesta quinta-feira (17), em Presidente Kennedy.

A apresentação está marcada para as 20h, no Parque de Exposições, logo após o tradicional Concurso Rainha da Primavera, que começa às 19h.

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DJ Manux será responsável por dar início à programação musical da primeira noite do festival. Depois dela, a Banda Casaca sobe ao palco, às 22h.

Programação segue até sábado

Na sexta-feira (18), o público poderá acompanhar uma aula-show com a chef Christian Schayder, às 19h. Depois, Lucas Gomes se apresenta às 20h e a Banda Royal Six encerra a noite às 22h.

No sábado (19), Christian Schayder retorna para outra aula-show. A programação musical terá Samba MLK, às 20h, e Banda Show da Viola, às 22h.

O Cores & Sabores – Festival da Primavera reúne música, gastronomia e empreendedorismo durante três dias de programação gratuita em Presidente Kennedy.

SERVIÇO: Cores & Sabores – Edição Festival da Primavera

O que é: Festival com três dias de programação cultural, música ao vivo, feira de empreendedorismo, opções gastronômicas e o tradicional Concurso da Rainha da Primavera.

Festival com três dias de programação cultural, música ao vivo, feira de empreendedorismo, opções gastronômicas e o tradicional Concurso da Rainha da Primavera. Quando: Quinta (17), sexta (18) e sábado (19) de Setembro.

Quinta (17), sexta (18) e sábado (19) de Setembro. Onde: Parque de Exposições, em Presidente Kennedy – ES.

Parque de Exposições, em Presidente Kennedy – ES. Entrada: 100% Gratuita todos os dias.

100% Gratuita todos os dias. Instagram do evento: @festivaldaprimaverakennedyes

Programação de Atrações:

Quinta-feira (17): Eleição da Rainha da Primavera, DJ Manux e Banda Casaca

Eleição da Rainha da Primavera, DJ Manux e Banda Casaca Sexta-feira (18): Lucas Gomes, Banda Royal Six

Lucas Gomes, Banda Royal Six Sábado (19): Grupo Samba Muleque e Banda Show da Viola

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