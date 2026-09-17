DJ Manux comanda abertura musical do Festival da Primavera em Presidente Kennedy
Artista se apresenta nesta quinta-feira (17), após o Concurso Rainha da Primavera, na abertura do Cores & Sabores.
A DJ Manux será um dos destaques da abertura do Cores & Sabores – Festival da Primavera 2026, nesta quinta-feira (17), em Presidente Kennedy.
A apresentação está marcada para as 20h, no Parque de Exposições, logo após o tradicional Concurso Rainha da Primavera, que começa às 19h.
Leia também: Começa hoje o Cores & Sabores: Festival da Primavera em Presidente Kennedy
DJ Manux será responsável por dar início à programação musical da primeira noite do festival. Depois dela, a Banda Casaca sobe ao palco, às 22h.
Programação segue até sábado
Na sexta-feira (18), o público poderá acompanhar uma aula-show com a chef Christian Schayder, às 19h. Depois, Lucas Gomes se apresenta às 20h e a Banda Royal Six encerra a noite às 22h.
No sábado (19), Christian Schayder retorna para outra aula-show. A programação musical terá Samba MLK, às 20h, e Banda Show da Viola, às 22h.
O Cores & Sabores – Festival da Primavera reúne música, gastronomia e empreendedorismo durante três dias de programação gratuita em Presidente Kennedy.
SERVIÇO: Cores & Sabores – Edição Festival da Primavera
- O que é: Festival com três dias de programação cultural, música ao vivo, feira de empreendedorismo, opções gastronômicas e o tradicional Concurso da Rainha da Primavera.
- Quando: Quinta (17), sexta (18) e sábado (19) de Setembro.
- Onde: Parque de Exposições, em Presidente Kennedy – ES.
- Entrada: 100% Gratuita todos os dias.
- Instagram do evento: @festivaldaprimaverakennedyes
Programação de Atrações:
- Quinta-feira (17): Eleição da Rainha da Primavera, DJ Manux e Banda Casaca
- Sexta-feira (18): Lucas Gomes, Banda Royal Six
- Sábado (19): Grupo Samba Muleque e Banda Show da Viola
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726