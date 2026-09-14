VÍDEO | Padre de Cachoeiro celebra missa emocionante no Pico da Bandeira

Pelo segundo ano consecutivo, o padre Evaldo Ferreira, de Cachoeiro de Itapemirim, trocou o altar tradicional por um dos pontos mais altos do Brasil.

No último fim de semana, ele celebrou uma missa no Pico da Bandeira, a quase 3 mil metros de altitude.

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A expedição reuniu 22 pessoas. Outros visitantes que estavam no local também se juntaram ao grupo e participaram da celebração.

A ideia de unir fé e montanhismo surgiu no ano passado. Segundo padre Evaldo, a inspiração veio da história de Pier Giorgio Frassati, jovem italiano conhecido pela dedicação aos pobres, pela vida de oração e pela paixão pelas montanhas.

Frassati foi canonizado pelo papa Leão XIV em 7 de setembro de 2025. Para o padre, a trajetória do santo ajudou a dar um significado ainda maior à caminhada até o Pico da Bandeira.

“Ele me inspirou pela história de um jovem italiano que cuidava dos pobres e gostava de subir montanhas. Este ano, falei novamente sobre isso. A verdadeira felicidade está em elevar o coração a Deus. Quanto mais alto, mais próximo de Deus. Surgiu esse desejo de elevar o nosso coração e refletir sobre essa proximidade com Deus, em oração no Pico da Bandeira”, contou.

A segunda edição também ganhou um significado pessoal para padre Evaldo. Os participantes surpreenderam o sacerdote com um bolo levado até a montanha para comemorar o aniversário dele.

O grupo ainda cantou parabéns no Pico da Bandeira, em meio à expedição.

Outro momento especial foi a presença de Nilton Praça, de 77 anos, pai do padre. Ele participou da expedição e conseguiu chegar ao Pico da Bandeira ao lado do filho.

“Foi uma emoção muito grande ter meu pai, de 77 anos, ao meu lado nesse momento em que tem um significado especial não só para mim, mas para todos que subiram o pico para participar da missa”, afirmou padre Evaldo.

A celebração reforçou, pelo segundo ano, a proposta de unir fé, oração e montanhismo em um dos cenários mais conhecidos da região.

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