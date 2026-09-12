Do “massa” ao “iá!”: mapa destaca o jeito capixaba de falar
Série “República Federativa das Gírias do Brasil” selecionou duas expressões ligadas ao modo de falar dos moradores do Espírito Santo.
O Brasil reúne diferentes sotaques, expressões e maneiras de falar. Essa diversidade linguística ganhou destaque na série de mapas “República Federativa das Gírias do Brasil”, produzida pelo Brasil em Mapas.
O projeto selecionou pelo menos uma expressão popular associada a cada estado brasileiro. No Espírito Santo, duas palavras ganharam espaço nas edições publicadas: “massa” e “iá!”.
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No primeiro volume, o mapa escolheu a expressão “massa” para representar os capixabas. A palavra costuma aparecer em conversas informais para definir algo bom, interessante, legal ou agradável.
Frases como “o evento foi massa” ou “esse lugar é massa” mostram como a expressão pode surgir no cotidiano.
“Iá!” também representa o Espírito Santo
O segundo volume destacou uma expressão ainda mais ligada ao jeito capixaba de falar: “iá!”.
A interjeição pode transmitir surpresa, espanto ou admiração. Também pode servir para chamar a atenção durante uma conversa. Dependendo do contexto, o significado se aproxima de expressões como “uai” ou “ué”.
Um exemplo seria: “Iá! Você viu aquilo?”. A pronúncia e o sentido podem variar conforme a região do estado e a situação em que a palavra aparece.
Mapa mostra diversidade linguística do Brasil
Outros estados também receberam expressões conhecidas. Minas Gerais apareceu com “uai” e “bão”, enquanto o Rio de Janeiro foi representado por “já é” e “coé”. Em São Paulo, os mapas destacaram “mano” e “meu”.
Os responsáveis pelo projeto ressaltam que as palavras não pertencem exclusivamente aos estados indicados. Muitas circulam por várias regiões do país e podem apresentar mudanças de grafia, pronúncia e significado.
Como seria impossível reunir todas as gírias brasileiras em apenas um mapa, o projeto escolheu expressões consideradas representativas. No caso do Espírito Santo, “massa” e “iá!” ajudam a retratar parte da identidade e da oralidade capixaba.
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