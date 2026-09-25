Documentário de jovem de Cachoeiro transforma memórias em reflexão sobre a vida

Fotografias e vídeos guardados ao longo dos anos se transformaram na matéria-prima de “Através da Minha Lente”, curta-metragem documental criado pelo cachoeirense Matheus Ernesto Gomes. A produção será apresentada neste sábado (26), durante a Mostra Audiovisual do projeto Narrativas Invisíveis, em Cachoeiro de Itapemirim.

Estudante do 3º período de Produção Audiovisual, Matheus desenvolveu o filme a partir da proposta do projeto, que desafiou os participantes a criarem documentários sobre as próprias histórias. Para ele, o processo trouxe uma dificuldade particular: falar sobre si mesmo sem se sentir confortável diante das câmeras.

A solução surgiu nas próprias memórias. Em vez de seguir o formato de uma biografia tradicional, Matheus selecionou fotografias e vídeos registrados em diferentes fases de sua vida. As imagens conduzem a narrativa e apresentam ao público fragmentos de sua trajetória.

“O documentário não tenta definir quem eu sou. A produção mistura lembranças de quem eu fui, com aspectos e e elementos de quem ainda estou me tornando. Com isso, a interpretação permanece aberta para quem assiste”, explica Matheus.

O processo de produção também fez o estudante reencontrar momentos dos quais já não se lembrava. Registros que antes permaneciam apenas arquivados passaram a assumir novos significados. A experiência reforçou uma das ideias centrais do curta: a passagem rápida do tempo e o valor dos momentos vividos.

“Através da Minha Lente” tem a proposta é fazer com que o público também pense sobre suas lembranças e sobre os registros que ajudam a construir a própria trajetória. A frase que encerra o documentário sintetiza essa ideia: “A memória não escolhe os grandes dias. Ela escolhe os dias verdadeiros.”

Primeiro trabalho autoral

O curta marca o primeiro projeto audiovisual autoral de Matheus. A relação dele com a área começou aos 15 anos, quando ganhou uma mesa de som e criou uma web rádio. Durante a pandemia, também experimentou a produção de um podcast. Mais tarde, essas experiências contribuíram para a criação do Mega Estúdios, seu atual estúdio audiovisual.

Agora, além de cursar Produção Audiovisual, Matheus inicia uma trajetória de trabalhos autorais. Ele pretende seguir produzindo conteúdos voltados à reflexão e a temas relevantes para a sociedade.

Exibição acontece neste sábado

A Mostra Audiovisual do projeto Narrativas Invisíveis acontece neste sábado (26), às 19h, no Centro Operário e de Proteção Mútua, na Rua 25 de Março, 189, Centro de Cachoeiro de Itapemirim, próximo à Casa dos Braga. A entrada é gratuita.

Além de “Através da Minha Lente”, o evento apresentará outras produções desenvolvidas pelos participantes do projeto, reunindo diferentes histórias e perspectivas por meio do audiovisual.

A mostra é uma realização do Cineclube Jece Valadão, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Cachoeiro e Lei Rubem Braga.

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