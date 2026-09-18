Dois novos viadutos começam a sair do papel na BR-101 no Espírito Santo

As obras de dois novos viadutos na BR-101, em Cariacica, já começaram com a implantação dos canteiros de trabalho. As estruturas serão construídas nos quilômetros 284,7 e 287,7 da rodovia, em pontos de grande circulação de veículos.

Um dos viadutos ficará próximo ao cemitério Jardim da Saudade e ao Auto Posto Nazarão. O outro será implantado nas proximidades do acesso ao bairro Nova Rosa da Penha. Cada estrutura terá investimento de R$ 15,29 milhões.

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Nesta semana, as equipes iniciaram a montagem do canteiro de obras no km 284. Posteriormente, a mesma etapa será realizada no km 287,7. A previsão é que os serviços de limpeza e terraplanagem comecem em meados de outubro.

Os viadutos serão construídos para substituir os atuais retornos em nível existentes no trecho. Atualmente, motoristas precisam cruzar as pistas da BR-101 para realizar algumas manobras, situação que interfere no fluxo e pode aumentar o risco de acidentes.

Com as novas estruturas, os veículos poderão fazer os retornos em desnível, sem atravessar diretamente as pistas da rodovia. A expectativa é reduzir interferências no tráfego e melhorar a circulação em um dos trechos mais movimentados do Contorno de Vitória.

Segundo o coordenador de obras da Ecovias Capixaba, Luis Ricardo Guimarães, os projetos foram definidos a partir de estudos de tráfego, origem e destino dos usuários e das características do terreno. O objetivo é reduzir deslocamentos e minimizar impactos durante a execução das obras.

Os novos dispositivos também terão estruturas destinadas à passagem segura de pedestres. A previsão é que os dois viadutos sejam concluídos em agosto de 2027.

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