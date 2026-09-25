Dupla é presa com cocaína, dinheiro e anabolizantes em Guaçuí
Operação conjunta cumpriu mandados no bairro Vila dos Professores e apreendeu drogas, dinheiro, celulares, balanças e anabolizantes.
Denúncias de que drogas seriam comercializadas durante a Festa de Guaçuí levaram as forças de segurança a uma operação que terminou com dois homens presos e diversas apreensões no município. A ação ocorreu na quinta-feira (24), justamente no início das festividades.
Policiais civis e militares cumpriram mandados de busca e apreensão em duas residências no bairro Vila dos Professores. Os alvos eram dois homens, de 30 e 38 anos.
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Segundo a polícia, os suspeitos lavavam um veículo quando as equipes chegaram. Um deles correu para dentro de uma residência, enquanto o outro teria resistido à abordagem.
Com o homem de 38 anos, os policiais encontraram 26 papelotes de cocaína e R$ 1.304. Na residência, as equipes apreenderam uma balança de precisão, materiais para embalar drogas, três celulares e um notebook.
Os agentes também encontraram seis frascos de anabolizantes — Enantato, Propionato e Durateston — além de oito seringas.
O homem de 30 anos foi localizado nos fundos de outra residência. Nenhuma droga foi encontrada com ele durante a abordagem. No imóvel, porém, os policiais apreenderam dois celulares, uma balança de precisão, materiais utilizados para embalagens e R$ 4.
De acordo com as informações levantadas pelas forças de segurança, havia denúncias de que os investigados estariam se preparando para vender entorpecentes durante a Festa de Guaçuí, período em que o município recebe maior movimentação de moradores e visitantes.
Os dois homens foram encaminhados às autoridades competentes junto com o material apreendido. O caso seguirá sob investigação para definição das responsabilidades individuais.
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