Segurança

Motociclista morre após acidente com caminhão em Cachoeiro

Acidente aconteceu na Rodovia Gumercindo Moura Nunes, entre Village da Luz e Soturno, na manhã desta sexta-feira (25).

Foto: Divulgação

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na Rodovia Gumercindo Moura Nunes, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta sexta-feira (25).

A colisão aconteceu no trecho que liga o bairro Village da Luz à região de Soturno. O caminhão transportava uma carga no momento do acidente.

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Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias que provocaram a colisão.

As autoridades devem apurar a dinâmica do acidente. Mais informações serão atualizadas assim que novos detalhes forem confirmados.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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