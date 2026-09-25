Motociclista morre após acidente com caminhão em Cachoeiro
Acidente aconteceu na Rodovia Gumercindo Moura Nunes, entre Village da Luz e Soturno, na manhã desta sexta-feira (25).
Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na Rodovia Gumercindo Moura Nunes, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta sexta-feira (25).
A colisão aconteceu no trecho que liga o bairro Village da Luz à região de Soturno. O caminhão transportava uma carga no momento do acidente.
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Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias que provocaram a colisão.
As autoridades devem apurar a dinâmica do acidente. Mais informações serão atualizadas assim que novos detalhes forem confirmados.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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