Motociclista morre após acidente com caminhão em Cachoeiro

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na Rodovia Gumercindo Moura Nunes, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta sexta-feira (25).

A colisão aconteceu no trecho que liga o bairro Village da Luz à região de Soturno. O caminhão transportava uma carga no momento do acidente.

Leia mais: Adolescentes são detidos após furto de R$ 10 mil em semijoias em Marataízes

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias que provocaram a colisão.

As autoridades devem apurar a dinâmica do acidente. Mais informações serão atualizadas assim que novos detalhes forem confirmados.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui