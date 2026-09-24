Dupla Márcio e Rodrigo da Viola abre programação musical da FECAP de Iúna

A Feira Capixaba de Negócios (FECAP) chega a Iúna com uma programação que reúne empreendedorismo, gastronomia regional e atrações musicais gratuitas. Entre os destaques da primeira noite do evento está a apresentação da dupla Márcio e Rodrigo da Viola, que sobe ao palco na quinta-feira (24), às 20h.

Ligados à música sertaneja de raiz e à tradição da viola, Márcio e Rodrigo da Viola fazem parte da programação cultural da feira, que será realizada entre os dias 24 e 26 de setembro, na Praça da Avenida Ferreira Vale, no Centro de Iúna.

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Outras atrações

Com entrada gratuita, a FECAP vai reunir micro e pequenos produtores, além de microempreendedores individuais, em uma estrutura com estandes comerciais, praça gastronômica e espaço para apresentações culturais.

O público poderá conhecer produtos da região do Caparaó, incluindo cafés de qualidade, doces artesanais, produtos agroindustriais, artesanato, vestuário e serviços oferecidos por empreendedores locais.

Além de Márcio e Rodrigo da Viola, a programação musical conta com shows durante os três dias de evento. Na quinta-feira (24), Lucas e Junior encerram a noite com apresentação às 22h.

Na sexta-feira (25), a agenda segue com Lucas Gomes & Eduardo, às 20h, e Marcos e Willian, às 22h. Já no sábado (26), o público poderá acompanhar os shows do Samba MLK, às 20h, e da Banda Royal Six, às 22h.

A Feira Capixaba de Negócios – Edição Iúna é uma realização da Prefeitura Municipal de Iúna e do Instituto Sustentabilidade Brasil. O evento tem promoção dos portais Aqui Notícias.com e A Notícia do Caparaó, além do apoio institucional do Sebrae e do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, do Governo Federal.

Serviço

Evento: Feira Capixaba de Negócios – Edição Iúna

Data: 24 a 26 de setembro de 2026 (quinta a sábado)

Local: Praça da Avenida Ferreira Vale – Centro, Iúna/ES

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

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