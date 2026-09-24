Ação do CRAS reúne serviços e orientações para famílias de Monte Alegre

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), realiza nesta sexta-feira (25), das 9h às 12h30, no campo de futebol de Monte Alegre, a 9ª edição do CRAS em Movimento – Proteção Social em Ação no Território. Promovida pelo CRAS de Burarama, a ação atenderá moradores de Monte Alegre, Burarama e comunidades próximas, encerrando a primeira rodada do projeto, que percorreu os nove Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

A iniciativa busca aproximar os serviços públicos das comunidades, facilitando o acesso da população às políticas públicas, aos direitos e às oportunidades. Durante a manhã, equipes de diferentes áreas da administração municipal estarão reunidas em um único espaço para oferecer orientações, atendimentos, encaminhamentos, atividades de convivência e informações.

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Entre os serviços disponíveis estarão orientações sobre Cadastro Único, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Carteira da Pessoa Idosa, Tarifa Social, habitação, melhorias habitacionais, regularização fundiária e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que desenvolve atividades voltadas à convivência, participação social e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

O atendimento social também contará com ações voltadas ao fortalecimento da função protetiva das famílias e à prevenção de situações de vulnerabilidade e risco social. O Acessuas Trabalho estará presente com orientações, encaminhamentos e informações sobre oficinas e oportunidades de inserção profissional.

Na área da saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), por meio da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Pacotuba, realizará aferição de pressão arterial e teste de glicemia.

Para estimular a convivência e a participação comunitária, serão oferecidas oficinas de artesanato, bordado, pintura facial e confecção de bonecas, proporcionando momentos de interação, criatividade e troca de experiências.

O Procon estará no local para orientar a população sobre direitos do consumidor e esclarecer dúvidas relacionadas às relações de consumo. Já a Ouvidoria Municipal receberá reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios sobre os serviços públicos municipais. A equipe também realizará uma pesquisa de satisfação, permitindo que os moradores avaliem os serviços oferecidos e apresentem sugestões para o aprimoramento do atendimento público.

A Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), por meio do Emprega Cachoeiro, em parceria com o Sine, participará com ações voltadas à empregabilidade e ao encaminhamento para oportunidades de trabalho. Para concorrer às vagas disponíveis, os interessados devem levar documentos pessoais e currículo atualizado.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, o CRAS em Movimento fortalece a presença das políticas públicas nos territórios e aproxima os serviços das famílias.

“O CRAS em Movimento representa uma forma concreta de levar o poder público para mais perto das pessoas. Quando reunimos diferentes serviços em um mesmo espaço, facilitamos o acesso da população à informação, aos direitos e às oportunidades. Mais do que oferecer atendimentos, queremos estar presentes no território, ouvir as famílias, compreender suas necessidades e construir caminhos para que cada cidadão tenha acesso às políticas públicas de que precisa. Essa aproximação fortalece a proteção social e torna os serviços públicos mais acessíveis à comunidade”, destaca.

Com a realização em Monte Alegre, o CRAS de Burarama encerra a primeira rodada de ações do CRAS em Movimento, que passou pelos nove CRAS de Cachoeiro, ampliando a presença dos serviços públicos nos territórios e facilitando o acesso da população a diferentes atendimentos em um só local.

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