Política Regional

Eleições 2026: veja quais documentos são necessários para votar

Quase R$ 3 milhões de eleitores devem ir ás urnas no Estado no próximo fim de semana.

Foto: reprodução / TSE

O primeiro turno das eleições 2026 acontecem neste domingo (4). Entretanto alguns eleitores do Espírito Santo ainda têm dúvidas sobre quais documentos são obrigatórios no dia da votação. Quase R$ 3 milhões de eleitores devem ir ás urnas no Estado no próximo fim de semana.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TRE-ES), no dia do processo eleitoral é necessário apresentar ao mesário um documento oficial com foto que permita a identificação do eleitor. Entre os documentos aceitos estão a carteira de identidade, a Carteira de Identidade Nacional (CIN), a identidade social, o passaporte e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Também podem ser apresentados a carteira de trabalho física, a carteira profissional emitida por conselho de classe e o e-Título, desde que o aplicativo tenha a fotografia da eleitora ou do eleitor.

Documentos podem estar vencidos

Os documentos oficiais com foto podem ser utilizados mesmo que estejam vencidos. A condição é que eles ainda permitam a identificação do eleitor no momento da votação.

Por outro lado, alguns documentos não são aceitos para comprovar a identidade na seção eleitoral. É o caso das certidões de nascimento e de casamento.

A carteira de trabalho digital também não pode ser utilizada como documento de identificação para votar.

Título de eleitor não é obrigatório

O título de eleitor em papel também não substitui um documento oficial com foto. Por isso, não é necessário levar o título físico para conseguir votar.

O eleitor pode consultar previamente seus dados eleitorais pelo aplicativo e verificar informações como o número do título, a situação eleitoral e o local de votação.

e-Título pode ser usado para votar

O e-Título também pode funcionar como documento de identificação, mas é necessário que o aplicativo apresente a fotografia do eleitor.

Por isso, a recomendação é acessar o aplicativo antes do dia da votação e verificar se a foto está disponível. Caso a imagem não apareça, o eleitor deverá levar outro documento oficial com foto aceito pela Justiça Eleitoral.

Assim, para evitar problemas no momento da votação, o eleitor deve conferir antecipadamente seus documentos e também verificar o local onde deverá votar.

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