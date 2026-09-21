Segurança

Em apenas 7 minutos, hidrômetro é furtado e loja fica sem água em Cachoeiro

Furto aconteceu na noite de sábado (19) e durou cerca de sete minutos; responsáveis pelo estabelecimento registraram boletim de ocorrência.

Foto: Divulgação

Câmeras de segurança flagraram um homem furtando o hidrômetro de uma loja de móveis para escritório na noite de sábado (19), na Avenida Dr. Aristides Campos, no bairro Campo da Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim.

Após o crime, o estabelecimento ficou sem abastecimento de água. Segundo informações repassadas pelos responsáveis pela loja, a ação ocorreu entre 19h55 e 20h02, durando cerca de sete minutos.

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As imagens registradas pelo sistema de monitoramento mostram o momento em que um homem se aproxima do local e furta o equipamento.

Após perceberem o desaparecimento do hidrômetro e a interrupção no fornecimento de água, os responsáveis pelo estabelecimento registraram um boletim de ocorrência.

Furtos de hidrômetros podem estar associados à revenda ilegal de metais com valor comercial presentes nos equipamentos, como cobre e latão.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades. As imagens das câmeras de segurança podem auxiliar na tentativa de identificação do homem flagrado durante a ação. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou localização do suspeito.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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