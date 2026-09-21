Em apenas 7 minutos, hidrômetro é furtado e loja fica sem água em Cachoeiro
Furto aconteceu na noite de sábado (19) e durou cerca de sete minutos; responsáveis pelo estabelecimento registraram boletim de ocorrência.
Câmeras de segurança flagraram um homem furtando o hidrômetro de uma loja de móveis para escritório na noite de sábado (19), na Avenida Dr. Aristides Campos, no bairro Campo da Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim.
Após o crime, o estabelecimento ficou sem abastecimento de água. Segundo informações repassadas pelos responsáveis pela loja, a ação ocorreu entre 19h55 e 20h02, durando cerca de sete minutos.
Leia mais: VÍDEO | Estudante fica ferido após ser atropelado a caminho da escola em Cachoeiro
As imagens registradas pelo sistema de monitoramento mostram o momento em que um homem se aproxima do local e furta o equipamento.
Após perceberem o desaparecimento do hidrômetro e a interrupção no fornecimento de água, os responsáveis pelo estabelecimento registraram um boletim de ocorrência.
Furtos de hidrômetros podem estar associados à revenda ilegal de metais com valor comercial presentes nos equipamentos, como cobre e latão.
O caso deverá ser investigado pelas autoridades. As imagens das câmeras de segurança podem auxiliar na tentativa de identificação do homem flagrado durante a ação. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou localização do suspeito.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726