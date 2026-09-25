Em Cachoeiro, ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo reforça compromisso com o Sul do ES
O candidato a deputado estadual defendeu a criação de políticas públicas para o fortalecimento do setor produtivo e da economia da região
O ex-prefeito de Vitória e candidato a deputado estadual Luiz Paulo Vellozo Lucas esteve em Cachoeiro de Itapemirim, nesta quinta-feira (24), onde cumpriu uma agenda de visitas, encontros e conversas com moradores, empresários, trabalhadores, lideranças e representantes da sociedade civil.
Durante a passagem pelo município, o candidato caminhou pelas ruas da cidade, ouviu demandas da população e participou de encontros. Entre eles, visitas institucionais à empresa Marbrasa, do setor de rochas naturais, e à nova sede do portal aquinoticias.com.
Na Marbrasa, Luiz Paulo conversou com empresários e trabalhadores sobre os desafios e as oportunidades para a indústria capixaba. Entre os temas abordados estiveram inovação, qualificação profissional e fortalecimento do setor produtivo, com destaque para a importância da indústria na economia do Sul do Espírito Santo.
“Tive a oportunidade de apresentar minhas ideias e propostas à diretoria e aos colaboradores, além de conversar sobre inovação, qualificação profissional e fortalecimento da indústria capixaba. Foi um encontro muito produtivo, com diálogo aberto, troca de experiências e uma excelente receptividade de toda a equipe”, afirmou o candidato.
Visita à nova sede do aquinoticias.com
No aquinoticias.com, o ex-prefeito foi recebido pelo diretor-executivo do portal, Luan Ola. Durante o encontro, ele falou sobre a realidade dos municípios da região, o cenário eleitoral capixaba e os caminhos para fortalecer a economia do Sul do Estado.
O candidato também participou de entrevistas em outros veículos de comunicação de Cachoeiro e conversou com moradores para apresentar sua candidatura. Durante os encontros, pediu apoio para representar Cachoeiro e os demais municípios do Sul do Estado na Assembleia Legislativa.
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