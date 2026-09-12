Emanuela Pedroso e Dito Silva: parceria que gera resultados e transforma Muniz Freire
Durante seu trabalho como gestora das secretarias de Estado de Economia e Planejamento e do Governo, atuando na coordenação do Fundo Cidades Emanuela Pedroso garantiu repasse superior a R$ 16,3 milhões para investimentos em Muniz Freire, entre 2022 e 2025.
A relação de parceria entre a ex-secretária de Estado do Governo e candidata a deputada federal Emanuela Pedroso e o prefeito de Muniz Freire, Dito Silva, construída ao longo dos últimos anos com diálogo, confiança e muito trabalho, contribuiu para fazer o desenvolvimento do município avançar e melhorar a vida da população.
Durante seu trabalho como gestora das secretarias de Estado de Economia e Planejamento e do Governo, sob a liderança dos governadores Renato Casagrande e Ricardo Ferraço, atuando na coordenação do Fundo Cidades Emanuela Pedroso garantiu repasse superior a R$ 16,3 milhões para investimentos em Muniz Freire, entre 2022 e 2025.
Parte desses recursos já se transformou em entregas para a população do município. Entre as obras concluídas está a estabilização e contenção de encosta da Rua Lino Ribeiro Soares, na sede do município, com drenagem pluvial, muro de arrimo e revestimento. Importante para ampliar a segurança das famílias, reduzindo riscos de deslizamentos em períodos de chuvas intensas.
Também foram entregues a quadra poliesportiva do Distrito de Vieira Machado e a ponte ligando os bairros Santa Terezinha e Santa Cecília, melhorando a infraestrutura e a mobilidade entre as comunidades. O município também foi contemplado com repasses do Fundo Cidades para elaboração de projetos estruturantes e aquisição de uma retroescavadeira, uma pá carregadeira, um caminhão truck e uma ambulância. São entregas que ampliam a capacidade da prefeitura atender às demandas da população.
Outros investimentos, também com recursos do Fundo Cidades, ainda estão em execução, como a construção do Centro Poliesportivo do Distrito de Piaçu, ampliando as opções de esporte, lazer e convivência para a população da região, e a obra de pavimentação, drenagem e urbanização da Rua Lino Ribeiro Soares, contribuindo para mobilidade e melhoria da infraestrutura urbana.
Reconhecimento
Durante a tradicional Festa do Distrito de Piaçu, neste ano, o prefeito Dito fez questão de reconhecer, publicamente, o apoio que recebeu de Emanuela nos momentos que ele considerou mais desafiadores de sua gestão, destacando a contribuição dela para que o município fosse beneficiado com investimentos do Governo Estadual.
“Essa mulher, nos momentos mais difíceis da minha vida como prefeito, esteve ao meu lado, trazendo várias obras importantes para o nosso município. Quero lhe agradecer, Emanuela, por tudo o que você fez, vem fazendo e um dia vai fazer muito mais”, declarou Dito Silva, sob aplausos do público.
Ao agradecer o reconhecimento, Emanuela destacou a relação de confiança construída com o prefeito e o carinho que sempre recebeu da população de Muniz Freire. Ela lembrou, especialmente, dos períodos de fortes chuvas que atingiram o município e da atuação conjunta entre o Governo do Estado e a administração municipal para garantir investimentos voltados à proteção das famílias, principalmente nas áreas mais vulneráveis a deslizamentos e inundações.
Emanuela Pedroso, que muitos chamam de Manu, diz que “não só em Muniz Freire, mas em todas as regiões do Espírito Santo, no governo liderado por Renato Casagrande e Ricardo Ferraço, construímos uma relação de respeito, confiança e parceria com prefeitos, vereadores e lideranças municipais, que resultou na mudança do cenário das nossas cidades e em mais qualidade de vida para todos os capixabas”.
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