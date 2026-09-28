Empresa abre vaga para Planejador de Manutenção em Cachoeiro
Oportunidade é para atuação no setor industrial e exige experiência em Planejamento, Programação e Controle da Manutenção, além de Excel avançado.
Uma empresa de grande porte do segmento industrial abriu uma vaga para Planejador de Manutenção em Cachoeiro de Itapemirim. A oportunidade é destinada a profissionais com experiência em Planejamento, Programação e Controle da Manutenção (PCM).
Entre as atividades previstas estão o planejamento de manutenções preventivas e preditivas, acompanhamento de Ordens de Serviço e elaboração dos cronogramas mensal, semanal e anual de manutenção.
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O profissional também ficará responsável por acompanhar indicadores, controlar equipamentos, materiais e peças de reposição e apoiar o planejamento de paradas preventivas e grandes reformas.
Para concorrer à vaga, o candidato precisa ter pelo menos seis meses de experiência em PCM ou planejamento de manutenção. A empresa também exige conhecimento em manutenção preventiva e preditiva, Excel avançado, indicadores de manutenção e análise de falhas.
Conhecimentos nos sistemas SAP e/ou Protheus também integram os requisitos da oportunidade.
Entre os diferenciais estão certificação Green Belt ou Lean Six Sigma, cursos NR-33, NR-35 e NR-11, além de experiência com grandes paradas e gestão de materiais e sobressalentes.
A empresa busca profissionais com perfil organizado, analítico, proativo e disciplinado, além de facilidade para trabalhar em equipe e acompanhar diferentes demandas.
Os interessados devem encaminhar o currículo por mensagem privada ou pelo WhatsApp (28) 99992-4164.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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