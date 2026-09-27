Processo seletivo com 335 vagas para professores tem inscrições prorrogadas em cidade do ES

O processo seletivo qualificado para suprimento dos postos dos profissionais do magistério, para o ano letivo de 2027, tem inscrições prorrogadas até a terça-feira (29). Os candidatos podem pagar a taxa de R$ 60 até 23h59 de quarta-feira (30).

Ao todo, são 335 vagas e formação de cadastro de reserva. Nos últimos cinco anos, 1.005 novos professores foram nomeados pela Prefeitura de Vitória.

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O Edital Nº 021/2026 tem 25 vagas, sendo 15 postos para Professor de Educação Básica III – Bilíngue e 10 postos para Professor de Educação Básica III – Deficiência Visual.

No Edital Nº 022/2026 há 310 oportunidades para disciplinas como Matemática, Educação Física, Informática, entre outras.

Inscrições e mais informações devem ser consultadas no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap): www.idcap.org.br.

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