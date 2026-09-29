Empresário é preso por maus-tratos a animais em Itapemirim

Um cão encontrado com extensas lesões na boca, no focinho e nas patas levou à prisão de um empresário por suspeita de maus-tratos nesta segunda-feira (28), em Itaoca, no município de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, o estado do animal era crítico e comprometia até mesmo sua alimentação.

Os elementos reunidos durante o atendimento apontam que as condições encontradas no local seriam incompatíveis com a alegação de que o cachorro recebia tratamento e acompanhamento adequados.

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O empresário conduzido afirmou que o animal sofria de papiloma havia aproximadamente quatro meses. Ele também declarou que o cão estava sob acompanhamento veterinário.

No entanto, conforme as informações registradas no caso, o homem não apresentou, até aquele momento, laudo, receituário ou outro documento que comprovasse a assistência médico-veterinária mencionada.

A gravidade aparente das lesões e as condições verificadas no local foram consideradas durante a ocorrência. O empresário acabou preso por suspeita de maus-tratos. Ele foi levado para o Centro de Dentenção Provisória de Marataízes.

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