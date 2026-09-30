Entrega de motoboy leva polícia a endereço com ecstasy, cocaína e R$ 4 mil em Cachoeiro

Uma ação policial realizada na tarde desta quarta-feira (30) terminou com a apreensão de 56 unidades de ecstasy, cocaína, pasta base, crack e R$ 4 mil em dinheiro no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim. Duas pessoas foram detidas e levadas para a 7ª Delegacia Regional.

A ocorrência começou após o Serviço de Inteligência do 9º Batalhão da Polícia Militar receber informações sobre uma possível entrega de material ilícito na Rua José Antônio Santana. A partir da denúncia, equipes iniciaram o monitoramento do endereço com apoio de uma viatura descaracterizada.

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Durante a ação, os militares viram um motoboy entregar uma sacola a um homem. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele correu para dentro da residência e, segundo o registro da ocorrência, arremessou a sacola e outros objetos pela lateral do imóvel.

Ecstasy, cocaína e dinheiro apreendidos

Nas buscas, os policiais encontraram 56 unidades de ecstasy, duas porções grandes e quatro pinos de cocaína, meio tablete de pasta base, uma pequena porção de crack triturado e outras porções identificadas no registro como “pack”.

Os militares também apreenderam duas balanças de precisão, dois celulares, cerca de R$ 4 mil em dinheiro, além de embalagens e utensílios relacionados à preparação e ao fracionamento das substâncias.

Uma mulher que estava dentro da residência também foi abordada. Conforme o registro policial, ela declarou que os entorpecentes pertenciam ao companheiro e afirmou que desconhecia a presença do material até o momento da abordagem.

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