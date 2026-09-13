Esfaqueamento deixa dois homens feridos em Brejetuba

Dois homens ficaram feridos após um esfaqueamento ocorrido na tarde deste sábado (12), no interior de Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo. Os envolvidos foram levados para atendimento médico no Pronto Atendimento do município.

Segundo informações preliminares, um dos homens sofreu ferimentos considerados leves. O segundo envolvido teria sido contido por populares e acabou sofrendo várias fraturas.

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Ainda conforme informações extraoficiais, após o atendimento médico, os dois deverão ser encaminhados para a Delegacia de Polícia de Venda Nova do Imigrante. Um deles deverá registrar a ocorrência, enquanto o outro poderá ser indiciado pela participação no caso.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a dinâmica do esfaqueamento ou sobre o que teria motivado a briga.

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