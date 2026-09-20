Espírito Santo registra queda nas apreensões de armas; veja os dados por região

O Espírito Santo registrou 2.162 apreensões de armas de fogo em 2026, segundo dados obtidos pelo aquinoticias.com. No ano anterior, foram 2.232 registros, o que representa uma redução de 3,1%.

A Região Metropolitana concentrou o maior número de apreensões, com 891 registros, contra 969 no período anterior, uma queda de 8%.

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Na Região Sul, o total caiu de 274 para 233, redução de 15%. Nem todas as regiões acompanharam a tendência de queda.

Na Região Noroeste, as apreensões subiram de 269 para 315, crescimento de 17,1%. A Região Serrana também apresentou aumento, passando de 207 para 221 registros, alta de 6,8%.

Já a Região Norte teve leve redução, de 513 para 502 apreensões, queda de 2,1%.

Pistolas e revólveres lideram registros

Entre os tipos de armas apreendidas, as pistolas aparecem no topo da lista, com 755 registros em 2026. No período anterior, eram 765, queda de 1,3%.

Os revólveres somaram 611 apreensões, contra 672 anteriormente, redução de 9,1%. As espingardas tiveram movimento contrário e passaram de 300 para 324 registros, alta de 8%.

Outros tipos também apresentaram crescimento, como arma caseira de cano longo, que passou de 21 para 49 apreensões, aumento de 133,3%.

Cachoeiro registra queda

No recorte por município, Cachoeiro de Itapemirim passou de 98 apreensões para 61, indicando queda no comparativo apresentado pelo painel.

Outros municípios tiveram aumento, como Cariacica, que passou de 169 para 174 registros, e Colatina, de 57 para 65. Já Aracruz apresentou redução, de 83 para 72 apreensões.

Os dados mostram que, apesar da queda geral no Estado, o cenário varia entre regiões, municípios e tipos de arma.

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