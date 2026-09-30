Esqueci minha zona eleitoral. E agora? Veja como descobrir onde votar em 2026

Com a proximidade das Eleições 2026, uma dúvida pode surgir para quem não lembra onde deve comparecer no dia da votação: afinal, como descobrir a zona e a seção eleitoral? A Justiça Eleitoral disponibiliza ferramentas gratuitas para consultar essas informações pela internet ou pelo celular.

A consulta para as Eleições 2026 já está disponível. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o eleitor pode conferir o endereço da seção de votação pelo aplicativo e-Título ou pelo Portal do TSE. A recomendação é verificar os dados com antecedência.

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Como descobrir a zona e a seção eleitoral?

Uma das maneiras mais rápidas é pelo e-Título, aplicativo oficial da Justiça Eleitoral. O app apresenta dados como número do título, zona, seção e município. Na opção “Onde Votar”, também é possível conferir o local exato de votação e acessar uma rota para chegar ao endereço.

Quem preferir pode fazer a consulta pelo Autoatendimento Eleitoral – Título Net, no Portal do TSE. Na área “Consultas”, basta selecionar “Onde votar”. O sistema também oferece opções para consultar o número e a situação do título eleitoral.

Para consultar o local de votação pelo Portal do TSE, o eleitor pode informar o CPF ou número do título, além da data de nascimento e do nome da mãe. A consulta atualizada também contempla quem solicitou transferência temporária de seção dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.

E se eu também não souber o número do título?

Isso não impede a consulta. O TSE informa que o número da inscrição eleitoral pode ser localizado pelo Autoatendimento Eleitoral, na opção “Número do título”. Já no e-Título, o acesso pode ser feito utilizando o CPF.

Além dos canais digitais, o eleitor pode buscar atendimento presencial nas unidades da Justiça Eleitoral. O próprio TSE orienta que, em caso de dúvida, a pessoa procure o cartório eleitoral em que está inscrita.

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece em 4 de outubro. Caso seja necessário segundo turno, a votação será realizada em 25 de outubro. Por isso, conferir antecipadamente zona, seção e endereço ajuda a evitar dúvidas na hora de votar.