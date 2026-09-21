Família cai em golpe e paga R$ 10 mil após falso sequestro em Cachoeiro
Criminosos ameaçaram a família e exigiram dinheiro enquanto mantinham a jovem sob orientação por telefone; ela foi encontrada em segurança no bairro Gilberto Machado.
Uma família transferiu R$ 10 mil para criminosos após receber ameaças durante um falso sequestro, no domingo (20), no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo o boletim de ocorrência, os pais de uma jovem acionaram a Polícia Militar após receberem ligações e mensagens informando que ela teria sido sequestrada. Os autores passaram a exigir dinheiro e ameaçaram ferir a jovem caso os pagamentos não fossem realizados.
Leia mais: VÍDEO | Estudante fica ferido após ser atropelado a caminho da escola em Cachoeiro
O pai informou aos policiais que chegou a transferir R$ 10 mil. Mesmo após o pagamento, os golpistas continuaram exigindo novos valores.
A Polícia Militar iniciou buscas pela região e analisou imagens de câmeras de segurança para identificar o trajeto da jovem e verificar se ela havia entrado em algum veículo.
Durante as diligências, uma amiga da família encontrou a jovem em uma padaria e hortifrúti. Ela estava nervosa, mas não apresentava sinais de ter sido mantida em cativeiro.
A jovem contou que recebeu uma ligação de uma mulher desconhecida. A suspeita afirmou que estava com a irmã dela como refém e ameaçou a família caso a polícia fosse acionada. Durante a ligação, a criminosa determinou que ela deixasse o prédio e seguisse caminhando.
As imagens verificadas pelos policiais não mostraram a jovem entrando em qualquer veículo. Após ser localizada em segurança, os envolvidos e o aparelho celular foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional para prestar depoimento e para as demais providências.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726