Família cai em golpe e paga R$ 10 mil após falso sequestro em Cachoeiro

Uma família transferiu R$ 10 mil para criminosos após receber ameaças durante um falso sequestro, no domingo (20), no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o boletim de ocorrência, os pais de uma jovem acionaram a Polícia Militar após receberem ligações e mensagens informando que ela teria sido sequestrada. Os autores passaram a exigir dinheiro e ameaçaram ferir a jovem caso os pagamentos não fossem realizados.

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O pai informou aos policiais que chegou a transferir R$ 10 mil. Mesmo após o pagamento, os golpistas continuaram exigindo novos valores.

A Polícia Militar iniciou buscas pela região e analisou imagens de câmeras de segurança para identificar o trajeto da jovem e verificar se ela havia entrado em algum veículo.

Durante as diligências, uma amiga da família encontrou a jovem em uma padaria e hortifrúti. Ela estava nervosa, mas não apresentava sinais de ter sido mantida em cativeiro.

A jovem contou que recebeu uma ligação de uma mulher desconhecida. A suspeita afirmou que estava com a irmã dela como refém e ameaçou a família caso a polícia fosse acionada. Durante a ligação, a criminosa determinou que ela deixasse o prédio e seguisse caminhando.

As imagens verificadas pelos policiais não mostraram a jovem entrando em qualquer veículo. Após ser localizada em segurança, os envolvidos e o aparelho celular foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional para prestar depoimento e para as demais providências.

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