FECAP de Iúna: Marcos e Willian, Samba MLK e mais atrações movimentam o fim de semana
A FECAP busca fomentar a economia, gerar renda e ampliar a visibilidade das micro e pequenas empresas (MPEs) e dos microempreendedores individuais (MEIs).
Quem estiver em Iúna nesta sexta-feira (25) e no sábado (26) poderá aproveitar os dois últimos dias da Feira Capixaba de Negócios (FECAP). O evento reúne gastronomia, produtos regionais, empreendedorismo e shows gratuitos na Praça da Avenida Ferreira Vale, no Centro.
Nesta sexta, a programação musical começa às 20h, com Lucas Gomes & Eduardo. Depois, às 22h, Marcos e Willian sobem ao palco e encerram as atrações da noite.
Leia também: Pele Morena agita a noite desta sexta-feira na FECAP do Bairro de Fátima
Já no sábado, último dia da FECAP em Iúna, a música continua. O Samba MLK abre a programação às 20h. Às 22h, a Banda Royal Six fecha a agenda de shows do evento.
Além das apresentações, o público pode circular pelos estandes e conhecer produtos de micro e pequenos empreendedores. A feira reúne opções da culinária regional, cafés, doces artesanais, produtos agroindustriais, artesanato, vestuário e serviços do comércio do Caparaó.
A FECAP busca fomentar a economia, gerar renda e ampliar a visibilidade das micro e pequenas empresas (MPEs) e dos microempreendedores individuais (MEIs). A programação começou na quinta-feira (24) e termina neste sábado.
A Feira Capixaba de Negócios – Edição Iúna é uma realização da Prefeitura Municipal de Iúna e do Instituto Sustentabilidade Brasil. Os portais Aqui Notícias.com e A Notícia do Caparaó promovem o evento, que também conta com apoio institucional do Sebrae e do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
Serviço
Evento: Feira Capixaba de Negócios – Edição Iúna
- Onde: Praça da Avenida Ferreira Vale, Centro de Iúna
- Entrada: gratuita
- Classificação: livre
Programação desta sexta-feira (25)
20h — Lucas Gomes & Eduardo
22h — Marcos e Willian
Programação de sábado (26)
20h — Samba MLK
22h — Banda Royal SixReceba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726