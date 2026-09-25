FECAP de Iúna: Marcos e Willian, Samba MLK e mais atrações movimentam o fim de semana

Quem estiver em Iúna nesta sexta-feira (25) e no sábado (26) poderá aproveitar os dois últimos dias da Feira Capixaba de Negócios (FECAP). O evento reúne gastronomia, produtos regionais, empreendedorismo e shows gratuitos na Praça da Avenida Ferreira Vale, no Centro.

Nesta sexta, a programação musical começa às 20h, com Lucas Gomes & Eduardo. Depois, às 22h, Marcos e Willian sobem ao palco e encerram as atrações da noite.

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Já no sábado, último dia da FECAP em Iúna, a música continua. O Samba MLK abre a programação às 20h. Às 22h, a Banda Royal Six fecha a agenda de shows do evento.

Além das apresentações, o público pode circular pelos estandes e conhecer produtos de micro e pequenos empreendedores. A feira reúne opções da culinária regional, cafés, doces artesanais, produtos agroindustriais, artesanato, vestuário e serviços do comércio do Caparaó.

A FECAP busca fomentar a economia, gerar renda e ampliar a visibilidade das micro e pequenas empresas (MPEs) e dos microempreendedores individuais (MEIs). A programação começou na quinta-feira (24) e termina neste sábado.

A Feira Capixaba de Negócios – Edição Iúna é uma realização da Prefeitura Municipal de Iúna e do Instituto Sustentabilidade Brasil. Os portais Aqui Notícias.com e A Notícia do Caparaó promovem o evento, que também conta com apoio institucional do Sebrae e do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

Serviço

Evento: Feira Capixaba de Negócios – Edição Iúna

Onde: Praça da Avenida Ferreira Vale, Centro de Iúna

Entrada: gratuita

Classificação: livre

Programação desta sexta-feira (25)

20h — Lucas Gomes & Eduardo

22h — Marcos e Willian

Programação de sábado (26)

20h — Samba MLK

22h — Banda Royal Six

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