Pele Morena agita a noite desta sexta-feira na FECAP do Bairro de Fátima

A Feira Capixaba de Negócios (FECAP) começa nesta sexta-feira (25), na Praça Libertadores da América, na Serra. A abertura terá gastronomia, exposição de pequenos negócios e dois shows gratuitos durante a noite.

A programação musical desta sexta começa às 19h, com apresentação de Guilherme Nascimento. Mais tarde, às 22h, o Grupo Pele Morena sobe ao palco e completa as atrações do primeiro dia.

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Com entrada gratuita, a FECAP segue até domingo (27) e reúne 31 expositores. A expectativa da organização é receber mais de 3 mil pessoas durante os três dias de evento.

Na área gastronômica, o público encontrará 17 espaços com diferentes opções. O cardápio inclui lanches, massas, comida japonesa, acarajé, frango frito, pastel, pizzas, doces, sorvetes, açaí e drinks.

Outros 14 espaços serão ocupados por pequenos negócios de diversos segmentos. Participam microempreendedores individuais, artesãos, representantes da economia solidária, produtores do agronegócio e associações.

O evento também contará com ações voltadas à sustentabilidade. Haverá coleta seletiva de resíduos e uso de copos ecológicos para o consumo de chope, com o objetivo de reduzir a utilização de plásticos descartáveis.

As famílias também terão acesso a uma área de recreação paga, com brinquedos infláveis para as crianças.

Serviço

Evento: FECAP – Feira Capixaba de Negócios

Data: 25 a 27 de setembro

Local: Praça Libertadores da América, Bairro de Fátima, Serra/ES

Entrada: Gratuita

Expectativa de Público: Mais de 3.000 pessoas

Realização: Instituto Sustentabilidade Brasil ISB

Apoio: Aderes e Governo do Estado do Espírito Santo

Promoção: Aqui Notícias.com

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