FECAP do Bairro de Fátima encerra três dias de programação com sucesso na Serra

A Feira Capixaba de Negócios (FECAP) encerrou, neste domingo (27), três dias de programação na Praça Libertadores da América, no Bairro de Fátima, na Serra. O evento reuniu gastronomia, música, empreendedorismo e ações de sustentabilidade, com entrada gratuita.

Ao longo de sexta-feira (25), sábado (26) e domingo (27), o público acompanhou apresentações musicais e visitou os espaços montados por 31 expositores.

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A área gastronômica reuniu 17 participantes, com opções como lanches, massas, comida japonesa, acarajé, frango frito, pastel, pizzas, doces, sorvetes, açaí e drinks.

Outros 14 espaços deram visibilidade a pequenos negócios de diferentes segmentos. Microempreendedores individuais, artesãos, representantes da economia solidária, produtores do agronegócio e associações participaram da feira.

A música também marcou os três dias. Na sexta-feira, Guilherme Nascimento e o Grupo Pele Morena abriram a agenda de shows. No sábado, o palco recebeu Chelly, Allan Carvalho e BlackSete.

No domingo, último dia da FECAP, Forró Nacapa, Samba Sim e Forró Raiz encerraram a programação musical.

Além de estimular os pequenos negócios, o evento também adotou medidas voltadas à sustentabilidade. A organização promoveu coleta seletiva de resíduos e utilizou copos ecológicos para reduzir o consumo de plásticos descartáveis.

As famílias também encontraram uma área de recreação com brinquedos infláveis para as crianças.

Com três dias de atividades, a FECAP do Bairro de Fátima reforçou a proposta de aproximar empreendedores e consumidores e de criar espaço para gastronomia, cultura e negócios na Serra.

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