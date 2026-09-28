FECAP do Bairro de Fátima encerra três dias de programação com sucesso na Serra
Evento reuniu 31 expositores, atrações musicais, gastronomia, pequenos negócios e ações de sustentabilidade entre sexta-feira (25) e domingo (27).
A Feira Capixaba de Negócios (FECAP) encerrou, neste domingo (27), três dias de programação na Praça Libertadores da América, no Bairro de Fátima, na Serra. O evento reuniu gastronomia, música, empreendedorismo e ações de sustentabilidade, com entrada gratuita.
Ao longo de sexta-feira (25), sábado (26) e domingo (27), o público acompanhou apresentações musicais e visitou os espaços montados por 31 expositores.
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A área gastronômica reuniu 17 participantes, com opções como lanches, massas, comida japonesa, acarajé, frango frito, pastel, pizzas, doces, sorvetes, açaí e drinks.
Outros 14 espaços deram visibilidade a pequenos negócios de diferentes segmentos. Microempreendedores individuais, artesãos, representantes da economia solidária, produtores do agronegócio e associações participaram da feira.
A música também marcou os três dias. Na sexta-feira, Guilherme Nascimento e o Grupo Pele Morena abriram a agenda de shows. No sábado, o palco recebeu Chelly, Allan Carvalho e BlackSete.
No domingo, último dia da FECAP, Forró Nacapa, Samba Sim e Forró Raiz encerraram a programação musical.
Além de estimular os pequenos negócios, o evento também adotou medidas voltadas à sustentabilidade. A organização promoveu coleta seletiva de resíduos e utilizou copos ecológicos para reduzir o consumo de plásticos descartáveis.
As famílias também encontraram uma área de recreação com brinquedos infláveis para as crianças.
Com três dias de atividades, a FECAP do Bairro de Fátima reforçou a proposta de aproximar empreendedores e consumidores e de criar espaço para gastronomia, cultura e negócios na Serra.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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