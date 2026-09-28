Itapemirim recebe Festa do Atum & Dourado em outubro; veja a programação
O evento será realizado entre os dias 9 e 11 de outubro, no Terminal Pesqueiro de Itaipava.
A Festa do Atum & Dourado já tem nova data para acontecer em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O evento será realizado entre os dias 9 e 11 de outubro, no Terminal Pesqueiro de Itaipava.
A programação reúne gastronomia, música e atividades voltadas ao público. O atum e o dourado terão destaque nos pratos e nas aulas-show previstas durante a festa.
Na sexta-feira (9), os estandes abrem às 17h30. A abertura oficial, com autoridades, acontece às 18h30. Às 20h, o chef Ariosto Medeiros comanda uma aula-show com prato misto de atum e dourado. A dupla João Felipe e Rafael sobe ao palco às 22h.
No sábado (10), os estandes começam a funcionar ao meio-dia. Às 19h, o chef Hamilton Júnior apresenta uma aula-show com risoto de atum. A Banda Casaca encerra a programação musical da noite, com apresentação marcada para as 22h.
As atividades continuam no domingo (11). A feira abre às 11h e, ao meio-dia, o público poderá participar de uma degustação de atum na brasa.
A programação do último dia ainda prevê show com Pele Morena, às 18h. O encerramento da Festa do Atum & Dourado está previsto para as 22h.
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