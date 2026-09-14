Feira da Bondade recebe projeto que há 17 anos transforma o Natal de crianças

Com uma trajetória de 17 anos dedicada a levar alegria, esperança e afeto a crianças em situação de vulnerabilidade social, o projeto Natal Solidário estará presente na 41ª Feira da Bondade de Cachoeiro de Itapemirim, que será realizada nos dias 18, 19 e 20 de setembro, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa.

Promovida pela Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), a Feira da Bondade é a maior feira de solidariedade do Espírito Santo e reúne entidades, projetos sociais e a comunidade em três dias de confraternização, lazer e apoio a iniciativas que fazem a diferença.

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O Natal Solidário nasceu em dezembro de 2009, quando Felipe Montenegro decidiu transformar uma experiência pessoal em motivação para ajudar outras crianças. Com parte do décimo terceiro salário, na época no valor de R$ 60, ele comprou brinquedos para meninas e meninos e, junto com a família, realizou a primeira ação no bairro Vila São Felipe, no Aeroporto, então conhecido como “antiga favela”.

“Fomos escolhidos vivendo essa dor de esperar por aquele Natal que nunca chegou, pelo presente ou até mesmo pelo abraço. Aprendi que podemos ser neutralizados pelas nossas dores ou fazer delas um castelo. E é isso que o nosso projeto representa”, conta Felipe Montenegro, presidente do Natal Solidário.

Ao longo dos anos, o projeto cresceu e passou a contar com uma equipe de voluntários. Atualmente, atende cerca de 250 crianças, de zero a 12 anos, em um dia de atividades que reúne brincadeiras, contação de histórias, lanches, apresentações musicais e culturais, pintura facial, corte de cabelo e diversas oficinas. Ao final, cada criança recebe um brinquedo para levar para casa.

A iniciativa tem como objetivo mostrar que é possível sonhar, acreditar e ter esperança, independentemente da condição social, financeira ou da estrutura familiar. A proposta parte da ideia de que investir nas crianças é também contribuir para a transformação da sociedade e para a construção de novas possibilidades de futuro.

Ao longo desses anos, o Natal Solidário também acumulou histórias que demonstram o impacto da iniciativa. Crianças que participaram das primeiras edições cresceram, construíram suas famílias e hoje retornam à festa acompanhadas dos próprios filhos.

Há cinco anos, o projeto passou a participar da Feira da Bondade, encontrando no evento uma oportunidade de ampliar seu alcance e apresentar o trabalho a um público ainda maior. Durante os três dias da Feira, a equipe mantém um estande preparado para receber crianças, adultos e idosos, com uma apresentação renovada a cada edição.

O espaço é utilizado para divulgar o projeto, conquistar novos apoiadores e fortalecer a rede de pessoas envolvidas com a iniciativa. A equipe também busca personalizar o atendimento e a decoração do estande, criando um ambiente acolhedor para os visitantes.

Com o lema “A transformação do futuro está ligada ao que você decide plantar hoje”, o Natal Solidário chega a mais uma edição da Feira da Bondade reafirmando seu propósito de semear esperança e mostrar que atitudes simples podem alcançar vidas, fortalecer vínculos e contribuir para transformar destinos.

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