Festa da Comunidade Santa Cecília, em Cachoeiro, terá bingo, forró e atrações para toda a família
A Festa da Comunidade Santa Cecília começa a partir das 18h, na quadra do bairro, e terá uma programação com música, dança, comidas e atividades para crianças.
A comunidade de Santa Cecília e Abelardo Machado realiza, no próximo sábado (19), uma noite especial de confraternização com atrações voltadas para toda a família.
A Festa da Comunidade Santa Cecília começa a partir das 18h, na quadra do bairro, e terá uma programação com música, dança, comidas e atividades para crianças.
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Entre as atrações previstas estão apresentações com danças culturais, quadrilha maluca, barracas de doces e salgados, pula-pula e forró ao vivo para animar o público.
Um dos destaques da programação será o grande bingo, que contará com diversos prêmios.
Entre os itens anunciados estão: criado-mudo, cerveja com frango assado, sanduicheira, copo térmico, jogo de facas e uma lata de tinta, além de outros prêmios.
A proposta da festa é reunir moradores e famílias em uma noite de lazer, encontro e confraternização na comunidade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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