Feira da Bondade terá serviços gratuitos oferecidos por cooperativas em Cachoeiro

A cooperação vai tomar conta de Cachoeiro de Itapemirim neste próximo domingo (20/9). Quatro cooperativas com atuação no município irão oferecer atividades gratuitas para a população, das 9h às 12h, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, em celebração do Dia de Cooperar.

Entre as ações previstas estão orientações de saúde, conduzidas pela Unimed Sul Capixaba; orientações de saúde bucal, com a Uniodonto ES; e educação financeira, com o Sicredi. Além disso, a Unimed Sul Capixaba está apoiando a celebração com recursos. O Sistema OCB/ES, organização que representa as cooperativas capixabas, também é apoiadora do evento.

Em complemento, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) orientará a comunidade sobre os programas MP com Elas, Meu Pai Meu Direito e MPES nas Comunidades, e a associação Rochativa trará uma apresentação do grupo de capoeira Capoarte.

Os estandes das cooperativas capixabas e dos parceiros poderão ser visitados pela população local, de crianças a adultos. Os pequenos terão à sua disposição guloseimas como pipoca, algodão-doce, picolé, e poderão se entreter com profissionais que realizarão atividades e interações recreativas.

A iniciativa conjunta de voluntariado integra a programação da Feira da Bondade, um evento tradicional de Cachoeiro de Itapemirim que busca apoiar instituições filantrópicas por meio da arrecadação de recursos financeiros.

Impacto social do cooperativismo

Em 2025, as ações do Dia C das cooperativas capixabas impactaram 101,6 mil pessoas. Ao todo, 58 cooperativas desenvolveram 192 ações, com a ajuda de 6,6 mil voluntários. Além dos recursos humanos, foram investidos R$ 1,7 milhão nas iniciativas.

No Brasil, a campanha contou com a participação de 1.091 cooperativas e beneficiou quase 4 milhões de pessoas em todas as regiões do país. O número de ações desenvolvidas chegou a 8.215, que alcançaram 2.211 municípios.

Sobre o Dia C

O Dia de Cooperar, ou Dia C, é a iniciativa que une, celebra e dá visibilidade às ações sociais das cooperativas brasileiras. No Espírito Santo, as celebrações ocorrem desde 2014, quando o projeto foi nacionalizado. As iniciativas são voltadas às comunidades, estão vinculadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e contam com a participação de voluntários ligados às cooperativas.

Serviço

Celebração do Dia C, na Feira da Bondade

Data: 20 de setembro (domingo)

Horário: 9h às 12h

Local: Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, Cachoeiro de Itapemirim (ES)

Atividades gratuitas para o público: orientações de saúde, educação financeira, recreação e lazer

Realização: Sicredi, Unimed Sul Capixaba, Usimed Sul Capixaba e Uniodonto ES

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