Feira da Bondade terá três dias de programação para toda a família em Cachoeiro
Evento acontece de 18 a 20 de setembro, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, com participação de cerca de 40 entidades e programação voltada para toda a família.
A 41ª Feira da Bondade de Cachoeiro de Itapemirim está chegando para transformar solidariedade em momentos de encontro, lazer e confraternização. Realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), a programação acontece nos dias 18, 19 e 20 de setembro, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, reunindo cerca de 40 entidades e uma programação para toda a família.
Considerada a maior feira de solidariedade do Espírito Santo, a Feira da Bondade vai oferecer uma grande variedade de atrações e atividades. Música, parque de diversões, Corrida Kids, artesanato, bazar e opções gastronômicas para diferentes gostos fazem parte da programação, garantindo entretenimento para crianças, jovens, adultos e idosos.
Leia também: Capixabas podem solicitar antena gratuita pelo Brasil Antenado
Mais do que proporcionar diversão, o evento também contribui diretamente para o fortalecimento do trabalho desenvolvido pelas entidades participantes. Durante os três dias, as instituições terão espaço para divulgar suas ações, comercializar produtos e alimentos e arrecadar recursos que serão destinados à continuidade de seus projetos e serviços sociais.
A expectativa é receber cerca de 20 mil pessoas durante o evento. Para entrar na Feira da Bondade, o visitante deverá levar 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições filantrópicas do município. O estacionamento será gratuito.
Programação
18 de setembro — Sexta-feira
17h — Abertura dos portões
19h — Solenidade de abertura
19h30 — Art Samba
20h30 — Jakin Soares
22h — Banda Comichão
19 de setembro — Sábado
11h — Abertura dos portões
13h30 — Apresentação do Grupo Escoteiros Baden-Powell
14h — Grupo de Dança Vovó Matilde
14h30 — Grupo de Dança Infantil da professora Ana Rita
15h — Grupo de Dança Infantil Villagindo
15h30 — Desfile Solidário
17h — Jessica Patroa
19h — Os Reis do Paredão
21h — Banda Agitaê
23h — João Neto e Frederico
20 de setembro — Domingo
9h — Abertura dos portões
9h — Dia C — Cooperar
12h — Tradicional almoço de domingo
12h — SambaApae
12h30 — Maru
13h30 às 14h30 — Entrega das camisas da Corrida Kids da Bondade
14h30 — DJ Jorge
15h30 — Corrida Kids da Bondade
16h — As Guerreiras: uma aventura original derivada das Guerreiras do K-Pop — show infantil
17h — Pagode do Duda
18h30 — Encerramento oficial
A Feira da Bondade é um convite para celebrar a solidariedade, valorizar o trabalho das entidades e reunir as famílias de Cachoeiro em um grande encontro de cultura, lazer e cidadania.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726