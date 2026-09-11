Feira da Bondade terá três dias de programação para toda a família em Cachoeiro

A 41ª Feira da Bondade de Cachoeiro de Itapemirim está chegando para transformar solidariedade em momentos de encontro, lazer e confraternização. Realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), a programação acontece nos dias 18, 19 e 20 de setembro, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, reunindo cerca de 40 entidades e uma programação para toda a família.

Considerada a maior feira de solidariedade do Espírito Santo, a Feira da Bondade vai oferecer uma grande variedade de atrações e atividades. Música, parque de diversões, Corrida Kids, artesanato, bazar e opções gastronômicas para diferentes gostos fazem parte da programação, garantindo entretenimento para crianças, jovens, adultos e idosos.

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Mais do que proporcionar diversão, o evento também contribui diretamente para o fortalecimento do trabalho desenvolvido pelas entidades participantes. Durante os três dias, as instituições terão espaço para divulgar suas ações, comercializar produtos e alimentos e arrecadar recursos que serão destinados à continuidade de seus projetos e serviços sociais.

A expectativa é receber cerca de 20 mil pessoas durante o evento. Para entrar na Feira da Bondade, o visitante deverá levar 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições filantrópicas do município. O estacionamento será gratuito.

Programação

18 de setembro — Sexta-feira

17h — Abertura dos portões

19h — Solenidade de abertura

19h30 — Art Samba

20h30 — Jakin Soares

22h — Banda Comichão

19 de setembro — Sábado

11h — Abertura dos portões

13h30 — Apresentação do Grupo Escoteiros Baden-Powell

14h — Grupo de Dança Vovó Matilde

14h30 — Grupo de Dança Infantil da professora Ana Rita

15h — Grupo de Dança Infantil Villagindo

15h30 — Desfile Solidário

17h — Jessica Patroa

19h — Os Reis do Paredão

21h — Banda Agitaê

23h — João Neto e Frederico

20 de setembro — Domingo

9h — Abertura dos portões

9h — Dia C — Cooperar

12h — Tradicional almoço de domingo

12h — SambaApae

12h30 — Maru

13h30 às 14h30 — Entrega das camisas da Corrida Kids da Bondade

14h30 — DJ Jorge

15h30 — Corrida Kids da Bondade

16h — As Guerreiras: uma aventura original derivada das Guerreiras do K-Pop — show infantil

17h — Pagode do Duda

18h30 — Encerramento oficial

A Feira da Bondade é um convite para celebrar a solidariedade, valorizar o trabalho das entidades e reunir as famílias de Cachoeiro em um grande encontro de cultura, lazer e cidadania.

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