Capixabas podem solicitar antena gratuita pelo Brasil Antenado

O programa Brasil Antenado chegou a uma nova etapa e, no Espírito Santo, atende atualmente moradores de Mantenópolis e Água Doce do Norte.

A iniciativa é voltada a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que não têm acesso adequado à televisão aberta. O benefício inclui antena e instalação gratuitas.

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Com o equipamento, as famílias podem ter acesso ao sinal de TV aberta com mais de 100 canais, ampliando as opções de informação, entretenimento e conteúdo gratuito.

Mais de 100 mil famílias podem receber o benefício

Nesta fase, o Brasil Antenado alcança 323 municípios de 16 estados e tem mais de 100 mil famílias aptas a solicitar a instalação.

Além do Espírito Santo, o programa também atende municípios da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Entre julho de 2025 e junho de 2026, as etapas anteriores já distribuíram mais de 250 mil antenas em diferentes regiões do país.

Como solicitar a antena

As famílias que se enquadram nos critérios podem fazer o pedido pelo site oficial do Brasil Antenado ou pelo telefone e WhatsApp 0800 729 2404.

O programa é uma iniciativa do Ministério das Comunicações, executada pela Entidade Administradora da Faixa (EAF) e acompanhada pela Anatel.

Programa busca ampliar acesso à TV aberta

O objetivo é que as famílias que vivem em locais com dificuldade de recepção recebam sinal de televisão aberta.

Relatos de beneficiários de outros estados indicam melhora na qualidade de imagem e som após a instalação da nova antena.

A EAF também atua em projetos ligados à expansão do 5G e da infraestrutura de telecomunicações no país.

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