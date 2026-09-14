Feira Jovem Trabalhador reúne oportunidades de emprego e capacitação no ES
A iniciativa oferece serviços como oficina de confecção de currículos, entrevistas para contratação imediata e cadastro no Sine e no Jovem Aprendiz.
Jovens que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho terão uma nova chance de se conectar com empresas e serviços de apoio em Vitória. A Feira Jovem Trabalhador será realizada no dia 16 de setembro, das 14h às 17h, no Centro de Referência da Juventude (CRJ).
O evento reúne uma programação voltada para quem deseja dar os primeiros passos na carreira profissional. A iniciativa oferece serviços como oficina de confecção de currículos, entrevistas para contratação imediata e cadastro no Sine e no Jovem Aprendiz.
Leia também: Procon de Marataízes suspende atendimentos; entenda o motivo
Além disso, os participantes poderão se inscrever em cursos de qualificação profissional e receber orientação vocacional para auxiliar na escolha de caminhos no mercado de trabalho. A feira também terá uma programação cultural com a Batalha de Slam, atividade que integra a programação do evento.
A ação acontece no Centro de Referência da Juventude, localizado na Avenida Vitória, 1320, na Ilha de Santa Maria, em Vitória.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726