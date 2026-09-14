Feira Jovem Trabalhador reúne oportunidades de emprego e capacitação no ES

Jovens que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho terão uma nova chance de se conectar com empresas e serviços de apoio em Vitória. A Feira Jovem Trabalhador será realizada no dia 16 de setembro, das 14h às 17h, no Centro de Referência da Juventude (CRJ).

O evento reúne uma programação voltada para quem deseja dar os primeiros passos na carreira profissional. A iniciativa oferece serviços como oficina de confecção de currículos, entrevistas para contratação imediata e cadastro no Sine e no Jovem Aprendiz.

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Além disso, os participantes poderão se inscrever em cursos de qualificação profissional e receber orientação vocacional para auxiliar na escolha de caminhos no mercado de trabalho. A feira também terá uma programação cultural com a Batalha de Slam, atividade que integra a programação do evento.

A ação acontece no Centro de Referência da Juventude, localizado na Avenida Vitória, 1320, na Ilha de Santa Maria, em Vitória.

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