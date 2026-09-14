Procon de Marataízes suspende atendimentos; entenda o motivo
Atendimento ao público ficará suspenso no dia 15 de setembro devido à participação da equipe em uma capacitação regional do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor.
O Procon de Marataízes não realizará atendimento ao público no dia 15 de setembro de 2026.
A suspensão acontece porque toda a equipe técnica participará da Capacitação Regional do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor.
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Segundo a Prefeitura de Marataízes, a formação busca aprimorar o atendimento prestado à população e fortalecer a garantia dos direitos dos consumidores.
Ainda de acordo com o órgão, o expediente e os atendimentos aos cidadãos retornam normalmente no dia 16 de setembro, no horário habitual.
A orientação é que os moradores se programem para buscar atendimento após a retomada dos serviços.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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