Procon de Marataízes suspende atendimentos; entenda o motivo

O Procon de Marataízes não realizará atendimento ao público no dia 15 de setembro de 2026.

A suspensão acontece porque toda a equipe técnica participará da Capacitação Regional do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor.

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Segundo a Prefeitura de Marataízes, a formação busca aprimorar o atendimento prestado à população e fortalecer a garantia dos direitos dos consumidores.

Ainda de acordo com o órgão, o expediente e os atendimentos aos cidadãos retornam normalmente no dia 16 de setembro, no horário habitual.

A orientação é que os moradores se programem para buscar atendimento após a retomada dos serviços.

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