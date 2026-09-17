“Feitiço de Amor”: Nicole Kidman e Sandra Bullock voltam às telas em nova aventura mágica
Na nova trama, as irmãs Owen continuam enfrentando a antiga maldição que acompanha o clã há gerações.
O cinema recebe uma nova dose de magia com “Feitiço de Amor”, continuação do clássico de 1988. O filme marca o retorno de Nicole Kidman e Sandra Bullock aos papéis das irmãs Sally e Gillian, personagens que conquistaram o público com uma história envolvendo amor, família e feitiços.
Na nova trama, as irmãs Owen continuam enfrentando a antiga maldição que acompanha o clã há gerações. A regra é clara: elas não podem se apaixonar, porque todos aqueles que amam acabam morrendo.
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Agora, Sally e Gillian precisam encarar novamente a força dessa maldição sombria. O desafio envolve não apenas o destino delas, mas também o futuro de suas famílias de bruxas, ameaçadas por um possível fim de uma linhagem marcada pela magia.
A chegada de “Feitiço de Amor” reforça a variedade de opções disponíveis nas salas de cinema de Cachoeiro de Itapemirim, que recebem produções de diferentes estilos, gêneros e públicos. Entre grandes franquias, histórias de fantasia, dramas e comédias, a programação amplia as alternativas para quem busca entretenimento nas telonas.
Programação completa – Cine Unimed
Sala 01
A Maravilhosa Árvore Encantada (2D)
- Sábado e domingo – 14h15 (DUBLADO)
Toy Story 5 (2D)
- Todos os dias – 16h45 (DUBLADO)
Resident Evil (2D)
- Todos os dias – 18h50 (DUBLADO)
- Todos os dias – 20h50 (LEGENDADO)
Sala 02
Patrulha Canina: Uma Aventura Dino (2D)
- Sábado e domingo – 14h (DUBLADO)
Minha Melhor Amiga (2D)
- Todos os dias – 16h | 18h30 | 20h50 (NACIONAL)
Sala 03
Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor (2D)
- Todos os dias – 17h30 (DUBLADO)
Homem-Aranha: Um Novo Dia (2D)
- Sábado e domingo – 14h30 (DUBLADO)
- Todos os dias – 20h (DUBLADO)
Sala 04
A Odisseia (2D)
- Sábado e domingo – 15h15 (DUBLADO)
Código: Vingança (2D)
- Todos os dias – 18h30 (DUBLADO)
Sobrenatural: Agora Entre Nós (2D)
- Todos os dias – 20h40 (DUBLADO)
Cine Ritz Perim
SESSÃO AZUL – DOMINGO 20/09 – 14h
PATRULHA CANINA: UMA AVENTURA DINO (2D) – R$ 10,00
Sala 01
Patrulha Canina: Uma Aventura Dino (2D)
- Todos os dias – 16h (DUBLADO)
Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor (2D)
- Todos os dias – 18h (DUBLADO)
Homem-Aranha: Um Novo Dia (2D)
- Todos os dias – 20h20 (DUBLADO)
Sala 02
Minha Melhor Amiga (2D)
- Sábado e domingo – 15h (NACIONAL)
- Todos os dias – 17h30 | 20h (NACIONAL)
Sala 03
A Maravilhosa Árvore Encantada (2D)
- Sábado e domingo – 14h30 (DUBLADO)
Toy Story 5 (2D)
- Todos os dias – 16h50 (DUBLADO)
Resident Evil (2D)
- Todos os dias – 18h50 | 20h50 (DUBLADO)
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