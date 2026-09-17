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“Feitiço de Amor”: Nicole Kidman e Sandra Bullock voltam às telas em nova aventura mágica

Na nova trama, as irmãs Owen continuam enfrentando a antiga maldição que acompanha o clã há gerações.

Feitiço de Amor
Foto: Reprodução

O cinema recebe uma nova dose de magia com “Feitiço de Amor”, continuação do clássico de 1988. O filme marca o retorno de Nicole Kidman e Sandra Bullock aos papéis das irmãs Sally e Gillian, personagens que conquistaram o público com uma história envolvendo amor, família e feitiços.

Na nova trama, as irmãs Owen continuam enfrentando a antiga maldição que acompanha o clã há gerações. A regra é clara: elas não podem se apaixonar, porque todos aqueles que amam acabam morrendo.

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Agora, Sally e Gillian precisam encarar novamente a força dessa maldição sombria. O desafio envolve não apenas o destino delas, mas também o futuro de suas famílias de bruxas, ameaçadas por um possível fim de uma linhagem marcada pela magia.

A chegada de “Feitiço de Amor” reforça a variedade de opções disponíveis nas salas de cinema de Cachoeiro de Itapemirim, que recebem produções de diferentes estilos, gêneros e públicos. Entre grandes franquias, histórias de fantasia, dramas e comédias, a programação amplia as alternativas para quem busca entretenimento nas telonas.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01 

A Maravilhosa Árvore Encantada (2D)

  • Sábado e domingo – 14h15 (DUBLADO)

Toy Story 5 (2D)

  • Todos os dias – 16h45 (DUBLADO)  

Resident Evil (2D)

  • Todos os dias – 18h50 (DUBLADO)
  • Todos os dias – 20h50 (LEGENDADO)

Sala 02 

Patrulha Canina: Uma Aventura Dino (2D)

  • Sábado e domingo – 14h (DUBLADO)

Minha Melhor Amiga (2D)

  • Todos os dias – 16h | 18h30 | 20h50 (NACIONAL)

Sala 03

Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor (2D)

  • Todos os dias – 17h30 (DUBLADO)

Homem-Aranha: Um Novo Dia (2D)

  • Sábado e domingo – 14h30 (DUBLADO)
  • Todos os dias – 20h (DUBLADO)

Sala 04

A Odisseia (2D)

  • Sábado e domingo – 15h15 (DUBLADO) 

Código: Vingança (2D)

  • Todos os dias – 18h30 (DUBLADO)

Sobrenatural: Agora Entre Nós (2D)

  • Todos os dias – 20h40 (DUBLADO)

Cine Ritz Perim

SESSÃO AZUL – DOMINGO 20/09 – 14h

PATRULHA CANINA: UMA AVENTURA DINO (2D) – R$ 10,00

Sala 01

Patrulha Canina: Uma Aventura Dino (2D)

  • Todos os dias – 16h (DUBLADO)

Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor (2D)

  • Todos os dias – 18h (DUBLADO) 

Homem-Aranha: Um Novo Dia (2D)

  • Todos os dias – 20h20 (DUBLADO)

Sala 02 

Minha Melhor Amiga (2D)

  • Sábado e domingo – 15h (NACIONAL) 
  • Todos os dias – 17h30 | 20h (NACIONAL)

Sala 03

A Maravilhosa Árvore Encantada (2D)

  • Sábado e domingo – 14h30 (DUBLADO)

Toy Story 5 (2D)

  • Todos os dias – 16h50 (DUBLADO)

Resident Evil (2D)

  • Todos os dias – 18h50 | 20h50 (DUBLADO)
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