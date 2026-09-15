Festa do Atum & Dourado muda de data em Itapemirim por causa do mau tempo

A previsão de chuva e de condições desfavoráveis no litoral levou ao adiamento da Festa do Atum & Dourado, que começaria nesta quinta-feira (17), em Itapemirim.

O evento seria realizado no Terminal Pesqueiro de Itaipava, área próxima ao mar e mais exposta aos ventos costeiros. Segundo a organização, as condições previstas poderiam comprometer a estrutura montada no local e a segurança do público.

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Diante do cenário meteorológico, os responsáveis decidiram transferir a programação para o mês de novembro. A nova data ainda será definida e deverá ser divulgada nos próximos dias.

A Festa do Atum & Dourado é realizada pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB) e pela Prefeitura de Itapemirim.

O evento conta ainda com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, Secretaria Municipal de Turismo, Aderes, Governo do Espírito Santo, Sebrae e Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

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