Festa do Atum & Dourado muda de data em Itapemirim por causa do mau tempo
O evento seria realizado no Terminal Pesqueiro de Itaipava, área próxima ao mar e mais exposta aos ventos costeiros.
A previsão de chuva e de condições desfavoráveis no litoral levou ao adiamento da Festa do Atum & Dourado, que começaria nesta quinta-feira (17), em Itapemirim.
O evento seria realizado no Terminal Pesqueiro de Itaipava, área próxima ao mar e mais exposta aos ventos costeiros. Segundo a organização, as condições previstas poderiam comprometer a estrutura montada no local e a segurança do público.
Leia também: Grupo Samba Muleque leva clássicos do pagode ao Cores & Sabores: Festival da Primavera
Diante do cenário meteorológico, os responsáveis decidiram transferir a programação para o mês de novembro. A nova data ainda será definida e deverá ser divulgada nos próximos dias.
A Festa do Atum & Dourado é realizada pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB) e pela Prefeitura de Itapemirim.
O evento conta ainda com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, Secretaria Municipal de Turismo, Aderes, Governo do Espírito Santo, Sebrae e Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726