Grupo Samba Muleque leva clássicos do pagode ao Cores & Sabores: Festival da Primavera

O Grupo Samba Muleque será uma das atrações do Cores & Sabores: Edição Festival da Primavera 2026, em Presidente Kennedy. O grupo sobe ao palco no sábado (19), último dia do evento, que terá três dias de programação gratuita.

Conhecido na cena musical capixaba, o Samba Muleque reúne em seu repertório grandes sucessos do samba e do pagode. O grupo mistura samba de raiz, pagode romântico e músicas que fazem parte da história do gênero.

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Entre as canções que fazem parte das apresentações estão sucessos como “Deixa Acontecer”, “Livre Pra Voar”, “A Amizade”, “Telegrama” e “Tá Vendo Aquela Lua”. A proposta da banda é levar ao público a energia das rodas de samba e valorizar a música brasileira.

Outras atrações

Além do show do Samba Muleque, o Festival da Primavera terá outras atrações musicais, feira de empreendedores, gastronomia e o tradicional Concurso da Rainha da Primavera.

A programação começa na quinta-feira (17), com a eleição da Rainha da Primavera, seguida pelos shows do DJ Manux e da Banda Casaca.

Na sexta-feira (18), o público poderá acompanhar as apresentações de Lucas Gomes e da Banda Royal Six. No sábado (19), além do Grupo Samba Muleque, a Banda Show da Viola encerra a programação musical.

O evento será realizado no Parque de Exposições de Presidente Kennedy e terá entrada gratuita durante os três dias. A iniciativa também busca fortalecer os empreendedores participantes por meio da feira e das opções gastronômicas.

O Cores & Sabores: Edição Festival da Primavera é uma realização do Instituto SINDIMICRO, com correalização da Prefeitura de Presidente Kennedy e do Instituto Sustentabilidade Brasil. A promoção oficial é do portal aquinoticias.com, com apoio institucional da ADERES e do Governo do Estado do Espírito Santo.

Serviço

Evento: Cores & Sabores – Edição Festival da Primavera

Quando: Quinta-feira (17), sexta-feira (18) e sábado (19) de setembro

Onde: Parque de Exposições de Presidente Kennedy – ES

Entrada: Gratuita

Instagram: @festivaldaprimaverakennedyes

Programação

Quinta-feira (17): Eleição da Rainha da Primavera, DJ Manux e Banda Casaca

Eleição da Rainha da Primavera, DJ Manux e Banda Casaca Sexta-feira (18): Lucas Gomes e Banda Royal Six

Lucas Gomes e Banda Royal Six Sábado (19): Grupo Samba Muleque e Banda Show da Viola

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