Festival Sabores e Encantos movimenta Cachoeiro com programação para toda a família

A Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim, recebe nesta quarta-feira (30) o Festival Sabores e Encantos, com uma programação que reúne agricultura familiar, gastronomia, artesanato, música e entretenimento.

O evento acontece das 17h às 21h, nas proximidades do Museu Ferroviário. A Feira da Agricultura Familiar funcionará das 17h às 19h, enquanto a praça de alimentação com food trucks e os espaços de artesanato seguem até as 21h.

A feira foi transferida para a Linha Vermelha devido às obras de reforma na Praça de Fátima. A mudança será acompanhada de uma programação especial voltada a produtores rurais, empreendedores e famílias.

Durante o evento, o público poderá comprar hortaliças, verduras e outros produtos frescos diretamente dos produtores. A programação gastronômica também terá opções como pastel com caldo de cana, hambúrgueres, queijos, bolos e outros produtos da culinária regional.

A proposta é aproximar os consumidores dos produtores locais e ampliar as oportunidades de comercialização para quem atua na agricultura familiar e no empreendedorismo do município.

Música e atrações para as crianças

A programação cultural terá apresentação da cantora Jéssica A Patroa e participação do saxofonista Vitor.

As crianças também terão atividades de entretenimento com o profissional Beleza, que levará ações lúdicas relacionadas aos pontos turísticos e à identidade cultural de Cachoeiro.

Realizado pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, em parceria com a Casulo Marketing, o festival busca reunir em um único espaço produtos locais, gastronomia, cultura, turismo e lazer.

Serviço

Festival Sabores e Encantos + Feira da Agricultura Familiar

Data: 30 de setembro, quarta-feira

30 de setembro, quarta-feira Horário: das 17h às 21h

das 17h às 21h Feira da Agricultura Familiar: das 17h às 19h

das 17h às 19h Local: Museu Ferroviário – Linha Vermelha, Cachoeiro de Itapemirim

Museu Ferroviário – Linha Vermelha, Cachoeiro de Itapemirim Realização: Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, em parceria com a Casulo Marketing

Leia também: Cachoeiro abre inscrições para food trucks trabalharem no Festival Sabores & Encantos

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui