Festival Sabores e Encantos movimenta Cachoeiro com programação para toda a família
Evento acontece nesta quarta-feira (30), das 17h às 21h, na Linha Vermelha, com feira de produtores, praça de alimentação, artesanato e atrações musicais.
A Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim, recebe nesta quarta-feira (30) o Festival Sabores e Encantos, com uma programação que reúne agricultura familiar, gastronomia, artesanato, música e entretenimento.
O evento acontece das 17h às 21h, nas proximidades do Museu Ferroviário. A Feira da Agricultura Familiar funcionará das 17h às 19h, enquanto a praça de alimentação com food trucks e os espaços de artesanato seguem até as 21h.
A feira foi transferida para a Linha Vermelha devido às obras de reforma na Praça de Fátima. A mudança será acompanhada de uma programação especial voltada a produtores rurais, empreendedores e famílias.
Durante o evento, o público poderá comprar hortaliças, verduras e outros produtos frescos diretamente dos produtores. A programação gastronômica também terá opções como pastel com caldo de cana, hambúrgueres, queijos, bolos e outros produtos da culinária regional.
A proposta é aproximar os consumidores dos produtores locais e ampliar as oportunidades de comercialização para quem atua na agricultura familiar e no empreendedorismo do município.
Música e atrações para as crianças
A programação cultural terá apresentação da cantora Jéssica A Patroa e participação do saxofonista Vitor.
As crianças também terão atividades de entretenimento com o profissional Beleza, que levará ações lúdicas relacionadas aos pontos turísticos e à identidade cultural de Cachoeiro.
Realizado pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, em parceria com a Casulo Marketing, o festival busca reunir em um único espaço produtos locais, gastronomia, cultura, turismo e lazer.
Serviço
Festival Sabores e Encantos + Feira da Agricultura Familiar
- Data: 30 de setembro, quarta-feira
- Horário: das 17h às 21h
- Feira da Agricultura Familiar: das 17h às 19h
- Local: Museu Ferroviário – Linha Vermelha, Cachoeiro de Itapemirim
- Realização: Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, em parceria com a Casulo Marketing
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