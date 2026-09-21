Filho de Cindy Crawford, Presley Gerber morre aos 27 anos nos EUA
A causa da morte não foi revelada, mas o Instituto Médico-Legal de Los Angeles (EUA) informou, em seu relatório, que ele morreu em uma clínica de reabilitação.
Presley Gerber, filho da modelo Cindy Crawford, faleceu neste domingo (20), aos 27 anos. A causa da morte não foi revelada, mas o Instituto Médico-Legal de Los Angeles (EUA) informou, em seu relatório, que ele morreu em uma clínica de reabilitação.
Gerber era o filho mais velho de Crawford e do empresário Rande Gerber e trabalhava como modelo – assim como a irmã, Kaia Gerber, 25.
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Presley já estrelou campanhas e desfiles para marcas como Dolce & Gabbana e Calvin Klein e já participou, ao lado de sua mãe, de um comercial da Pepsi exibido durante o Super Bowl em 2018.
O modelo enfrentava problemas relacionados à saúde mental e ao abuso de substâncias desde 2019 e, em 2024, sofreu uma overdose de fentanil e chegou a ficar em coma.
Depois do ocorrido, o modelo começou a falar abertamente sobre o assunto. Em novembro passado, na sua rede social, Presley disse ter iniciado uma série chamada “segundas-feiras da saúde mental” e afirmou que “o objetivo era promover conversas reais sobre aquilo que a maioria das pessoas esconde”.
No mês passado, em entrevista à Vogue, Kaia – que estrela a série Estilhaços, da Disney+ – falou sobre a trajetória do irmão, os problemas relacionados às drogas e a busca pela reabilitação. Segundo a atriz e modelo, a situação do irmão afetou todos ao seu redor.
Kaia também falou sobre a postura adotada por seus pais, Cindy e Rande, que decidiram manter a discrição sobre os problemas enfrentados pelo filho e evitaram comentar publicamente detalhes de sua trajetória. “Tentar esconder algo só faz a pessoa sentir que você tem vergonha dela”, declarou.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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