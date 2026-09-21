Filho de Cindy Crawford, Presley Gerber morre aos 27 anos nos EUA

Presley Gerber, filho da modelo Cindy Crawford, faleceu neste domingo (20), aos 27 anos. A causa da morte não foi revelada, mas o Instituto Médico-Legal de Los Angeles (EUA) informou, em seu relatório, que ele morreu em uma clínica de reabilitação.

Gerber era o filho mais velho de Crawford e do empresário Rande Gerber e trabalhava como modelo – assim como a irmã, Kaia Gerber, 25.

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Presley já estrelou campanhas e desfiles para marcas como Dolce & Gabbana e Calvin Klein e já participou, ao lado de sua mãe, de um comercial da Pepsi exibido durante o Super Bowl em 2018.

O modelo enfrentava problemas relacionados à saúde mental e ao abuso de substâncias desde 2019 e, em 2024, sofreu uma overdose de fentanil e chegou a ficar em coma.

Depois do ocorrido, o modelo começou a falar abertamente sobre o assunto. Em novembro passado, na sua rede social, Presley disse ter iniciado uma série chamada “segundas-feiras da saúde mental” e afirmou que “o objetivo era promover conversas reais sobre aquilo que a maioria das pessoas esconde”.

No mês passado, em entrevista à Vogue, Kaia – que estrela a série Estilhaços, da Disney+ – falou sobre a trajetória do irmão, os problemas relacionados às drogas e a busca pela reabilitação. Segundo a atriz e modelo, a situação do irmão afetou todos ao seu redor.

Kaia também falou sobre a postura adotada por seus pais, Cindy e Rande, que decidiram manter a discrição sobre os problemas enfrentados pelo filho e evitaram comentar publicamente detalhes de sua trajetória. “Tentar esconder algo só faz a pessoa sentir que você tem vergonha dela”, declarou.

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