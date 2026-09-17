Fiuk busca avaliação especializada para autismo e TDAH: 'Preciso saber a verdade'

Fiuk usou as redes sociais na quarta-feira (16), para pedir a ajuda de profissionais especializados em avaliação de autismo e TDAH em adultos. O artista afirmou que ainda não tem um diagnóstico fechado e quer passar por uma avaliação para entender melhor seu funcionamento.

“Eu preciso entender e descobrir de uma vez quem eu sou. Espectro autista? TDAH? Tudo junto? Ou nenhum deles?”, disse o cantor no Instagram.

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Fiuk explicou que já havia falado publicamente sobre a possibilidade de ter TDAH ou estar no espectro autista, mas que ainda não recebeu uma conclusão profissional.

“A verdade é que eu não fechei nenhum diagnóstico. Agora quero fazer isso, mas fazer isso direito. Vamos! E eu devo isso a vocês, que me deram tanta força”, afirmou.

O cantor disse que busca uma avaliação séria e pediu que especialistas interessados entrem em contato com ele.

“Quero entender de fato como eu funciono. Se você é profissional especializado em avaliação de autismo e TDAH em adultos e pode me ajudar nesse processo, entre em contato comigo”, declarou.

Fiuk também afirmou que está preparado para receber qualquer resultado da avaliação e que um eventual diagnóstico não mudará a forma como se enxerga.

“Hoje eu estou bem com qualquer resposta. Eu já me aceitei. Agora quero me conhecer de verdade e fazer isso do jeito certo. Mas eu preciso saber a verdade, porque simplesmente eu me aceitei, seja o que for”, disse.

Ao final da publicação, Fiuk agradeceu o apoio que recebeu dos seguidores desde que começou a falar sobre o assunto. O cantor reforçou que procura profissionais para realizar a avaliação e que não quer ser definido por um eventual diagnóstico.

“Hoje entendi que não é o diagnóstico que vai definir quem eu sou. Já me aceitei do jeito que eu sou. Agora só quero me conhecer. Descobrir de uma vez quem eu sou”, concluiu.

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