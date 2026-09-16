Força Tática apreende drogas e R$ 12 mil em cédulas falsas em Iúna

Uma ação da Força Tática resultou na apreensão de drogas, dinheiro e materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes. Três pessoas foram detidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia.

Segundo as informações divulgadas, os militares receberam a denúncia de que uma residência estaria sendo utilizada para armazenar e comercializar drogas. A equipe passou a monitorar o imóvel e identificou movimentações consideradas suspeitas.

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Durante a abordagem, os policiais apreenderam aproximadamente 643 gramas de substância análoga à “Pak”, além de porções de material semelhante à cocaína.

No local, a Força Tática também encontrou uma balança de precisão, materiais utilizados para embalagem, R$ 1.100 em dinheiro e dois aparelhos celulares.

Em diligências relacionadas à ocorrência, os militares localizaram ainda aproximadamente R$ 12 mil em cédulas com sinais de adulteração.

Os três detidos e todo o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia, onde o caso ficou à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.

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