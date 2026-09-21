Formemus oferece bolsa, hospedagem e transporte para jovens do interior do Espírito Santo

Jovens de 16 a 29 anos que vivem em comunidades periféricas da Grande Vitória ou em municípios do interior do Espírito Santo terão uma oportunidade de participar de um dos maiores festivais-conferência do Brasil.

O Formemus 2026 abriu as inscrições para o Conexão Periferia & Interior, que selecionará até dez participantes para acompanhar integralmente a programação do festival, entre os dias 28 e 30 de outubro, em Vitória.

Nesta edição, quatro vagas serão exclusivas para moradores da região Norte do Estado, em uma ação realizada em parceria com o Banco do Nordeste, patrocinador oficial do projeto. As inscrições são gratuitas e ficam abertas de 21 a 30 de setembro, pelo site (formemus.com.br).

No Formemus, os selecionados terão a oportunidade de entrar em contato com diferentes áreas e profissionais da cadeia produtiva da música. Durante três dias, eles poderão participar de palestras, mesas de debate, oficinas, rodadas de negócios, showcases e atividades de conexão profissional, além de conhecer pessoas que atuam em gravadoras, selos, agências, festivais, casas de shows, veículos de comunicação e outras organizações do setor.

“A gente sabe que talento existe em todo lugar, mas nem sempre as oportunidades chegam da mesma forma para quem está na periferia ou fora da capital. O Conexão nasce justamente para aproximar esses jovens de pessoas, conhecimentos e espaços que podem fazer diferença em suas trajetórias. Reservar quatro vagas para o Norte do Estado amplia esse olhar e reforça a importância de descentralizar o acesso à formação e às oportunidades na música”, afirma Daniel Morelo, diretor do Formemus.

Podem se inscrever jovens que já tenham alguma atuação no setor musical, seja como músicos, estudantes de música, produtores, técnicos ou em outras funções relacionadas à cadeia produtiva. Não é necessário estar em uma carreira consolidada.

A seleção será feita pela curadoria do Formemus a partir de informações sobre idade, local onde o candidato mora, contexto socioeconômico, trajetória pessoal, relação com a música e motivações apresentadas no formulário.

A iniciativa faz parte da etapa de Democratização de Acesso do Formemus e foi criada para reduzir justamente algumas das barreiras que podem dificultar a participação de jovens de diferentes territórios. Quem for selecionado e morar na Grande Vitória receberá apoio para transporte e alimentação, além de uma bolsa de R$ 300 pela participação em todas as atividades. Para os moradores do interior, o apoio inclui transporte, hospedagem e alimentação, além da bolsa de participação.

“Não queremos apenas trazer jovens para dentro do Formemus. Queremos que eles se sintam parte desse espaço, possam fazer perguntas, conhecer outras realidades, apresentar o que estão construindo e sair daqui com novas possibilidades.

Muitas vezes, uma conexão feita em uma oficina, uma conversa ou uma rodada de negócios pode abrir uma porta que parecia muito distante. É esse tipo de aproximação que o projeto busca estimular”, destaca Simone Marçal, diretora do Formemus.

Ao longo do festival, os participantes poderão circular por uma programação pensada para reunir conhecimento, encontros e oportunidades de negócios em torno da música brasileira. Entre as ações está o:

Rodadas de Negócios

As Rodadas de Negócios do Formemus 2026 aproximam artistas e produtores de profissionais que atuam em diferentes áreas da indústria musical, como gravadoras, selos, festivais, agências, veículos e instituições. Em encontros individuais e rápidos, os participantes poderão apresentar seus trabalhos e estabelecer contatos em busca de oportunidades de circulação, programação, distribuição, parcerias e desenvolvimento de carreira.

A participação não garante contratação ou fechamento de negócios, mas cria a possibilidade de apresentar o trabalho de forma personalizada a profissionais estratégicos e ampliar a rede de contatos.

Entre os profissionais confirmados para as Rodadas de Negócios estão Alessandra Bruno, da Virgin Music Group; Alexandre Sarthou, da Universal Music; Ana Paula Paulino, da Warner Music e Ubuntu Produções; Andressa Uni, da Fluente Culture Club e Bolt; Barral Lima, do Mercado Futuro da Música; Bea Cyrineo, da Casa Natura; Carol Daves, do Marte Festival; Carol de Amar, do Festival Sarará; Carol Morena, do Festival Radioca; Cinthia Macedo, do Jazz Vix e Santa Jazz; Danni Pepper, da K2L; Dani Maia, do Movimento.Cidade; Eduardo Ozório e Flávia Cesar, da Warner Chappell; Larissa Sossai, da FEMUS; Léo Alves e Luisa Costa, do Movimento.Cidade; Leo Morel e Vitor Gonzaga, da Tratore; Mario Di Poi, da Input Post/Maffia; Mirella Machado, da Universal Music; Murillo Albuquerque, do Banco do Nordeste; Paula Novo, do Ecad; Pena Schmidt, da Listas das Listas; Rolinha, do Circo Voador; Saulo Simonassi, do Pub 426; Sullivan Silva e Vincenzo Guizzard, de A Selva e Delírio Tropical; Tarso Brennand, da Rocket 101,5 FM; Téo Ruiz, da FIMS; Zé Olavo, do Jazz Vix e Santa Jazz; Tiago Panela, do Forró da Lua Cheia; e Lucas Cordeiro, Festival Timbre.

Muito além de um festival

Ao longo de sete edições, o Formemus se tornou referência como plataforma de desenvolvimento da música brasileira, reunindo conferência, festival, formação técnica, capacitação artística, circulação cultural e conexões de mercado. Os chamamentos públicos e gratuitos são uma das principais portas de entrada para artistas e profissionais do setor.

O projeto também mantém iniciativas permanentes como o Formemus Lab Artístico, voltado ao desenvolvimento de carreira e direção artística; o Formemus Lab Técnica, dedicado à formação de profissionais de backstage e produção de shows; o Formemus Circula, que promove a circulação de artistas pelo Brasil; e o Prêmio da Música Capixaba, que reconhece talentos da cena musical do Espírito Santo.

O Formemus 2026 será realizado de 28 a 30 de outubro, em Vitória. O patrocínio é do Banco do Nordeste; realização da MM Projetos Culturais, Fundação Nacional de Artes (Funarte) e Ministério da Cultura.

Serviço

Conexão Periferia & Interior

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre 21 e 30 de setembro. O regulamento completo, com os critérios de participação e as orientações para o preenchimento do formulário, está disponível na página de inscrição: https://www.formemus.com.br/

Formemus 2026

Data: 28 a 30 de outubro de 2026

Local: Parque Botânico Vale – Jardim Camburi, Vitória (ES)

Entrada gratuita, sujeita a credenciamento prévio

Mais informações: www.formemus.com.br | @formemus no Instagram

Dúvidas e informações: [email protected] | Telefone (27) 3376-1674 | WhatsApp: 27 99930-1103

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