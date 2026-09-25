Cidades

Frente fria se afasta, mas chuva rápida continua no Espírito Santo

Segundo a previsão, o tempo segue com muitas nuvens e alguns períodos de abertura de sol ao longo do dia.

Previsão do tempo
Foto: Rafaela Thompson / aquinoticias.com

A frente fria que atua sobre o Espírito Santo começa a se afastar do litoral capixaba nesta sexta-feira. Mesmo assim, a circulação de umidade associada ao sistema ainda favorece a ocorrência de chuva rápida em todas as regiões do Estado.

Segundo a previsão, o tempo segue com muitas nuvens e alguns períodos de abertura de sol ao longo do dia. As temperaturas apresentam uma elevação em comparação aos últimos dias.

Leia também: VÍDEO | Tubarão é encontrado por banhistas em praia de Itapemirim

Na Grande Vitória, o céu permanece com muitas nuvens e o sol aparece entre alguns intervalos. A previsão indica chuva rápida em determinados momentos. Vitória terá temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, o cenário também será de muitas nuvens, algumas aberturas de sol e possibilidade de chuva passageira durante o dia. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 20 °C e 29 °C. Já nas áreas altas, a mínima será de 17 °C e a máxima de 25 °C.

Na Região Serrana, a previsão aponta condições semelhantes, com variação de nebulosidade e chuva rápida. Nas áreas menos elevadas, a temperatura fica entre 18 °C e 27 °C. Nas áreas altas, a mínima chega a 16 °C e a máxima alcança 26 °C.

No Norte do Espírito Santo, muitas nuvens, algumas aberturas de sol e chuva rápida em alguns momentos do dia devem marcar a sexta-feira. A temperatura varia entre 19 °C e 29 °C.

Na Região Noroeste, o tempo segue com muitas nuvens e possibilidade de chuva passageira. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 20 °C e a máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a previsão indica temperaturas entre 19 °C e 29 °C.

Na Região Nordeste, o dia também terá muitas nuvens, períodos de sol e previsão de chuva rápida. Os termômetros devem registrar mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

Assuntos:

IncaperPrevisão do tempo

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por