Frente fria se afasta, mas chuva rápida continua no Espírito Santo

A frente fria que atua sobre o Espírito Santo começa a se afastar do litoral capixaba nesta sexta-feira. Mesmo assim, a circulação de umidade associada ao sistema ainda favorece a ocorrência de chuva rápida em todas as regiões do Estado.

Segundo a previsão, o tempo segue com muitas nuvens e alguns períodos de abertura de sol ao longo do dia. As temperaturas apresentam uma elevação em comparação aos últimos dias.

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Na Grande Vitória, o céu permanece com muitas nuvens e o sol aparece entre alguns intervalos. A previsão indica chuva rápida em determinados momentos. Vitória terá temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, o cenário também será de muitas nuvens, algumas aberturas de sol e possibilidade de chuva passageira durante o dia. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 20 °C e 29 °C. Já nas áreas altas, a mínima será de 17 °C e a máxima de 25 °C.

Na Região Serrana, a previsão aponta condições semelhantes, com variação de nebulosidade e chuva rápida. Nas áreas menos elevadas, a temperatura fica entre 18 °C e 27 °C. Nas áreas altas, a mínima chega a 16 °C e a máxima alcança 26 °C.

No Norte do Espírito Santo, muitas nuvens, algumas aberturas de sol e chuva rápida em alguns momentos do dia devem marcar a sexta-feira. A temperatura varia entre 19 °C e 29 °C.

Na Região Noroeste, o tempo segue com muitas nuvens e possibilidade de chuva passageira. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 20 °C e a máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a previsão indica temperaturas entre 19 °C e 29 °C.

Na Região Nordeste, o dia também terá muitas nuvens, períodos de sol e previsão de chuva rápida. Os termômetros devem registrar mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

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