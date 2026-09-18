Funcionários da Caixa mantêm greve por tempo indeterminado

A greve dos empregados da Caixa Econômica Federal continua nesta sexta-feira (18), enquanto representantes dos trabalhadores e do banco seguem negociando o novo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

A paralisação começou no dia 10 de setembro, após empregados de diferentes bases sindicais rejeitarem a proposta apresentada pela instituição. A mobilização foi anunciada por tempo indeterminado.

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Na última quarta-feira (16), representantes da categoria e da Caixa retomaram as negociações em São Paulo. Naquele momento, a greve chegava ao sétimo dia e os atos continuavam em diferentes estados.

Atendimento pode sofrer alterações

A adesão à greve varia conforme a região e a unidade. Em locais onde os trabalhadores participam da mobilização, o atendimento presencial pode ficar reduzido ou suspenso.

Por isso, clientes que precisam utilizar serviços presenciais devem verificar previamente o funcionamento da agência.

Os canais digitais da Caixa continuam disponíveis para diversos serviços bancários, embora a paralisação possa impactar atividades que dependem diretamente do atendimento nas unidades.

Trabalhadores rejeitaram proposta

A greve começou depois que a maioria das bases sindicais rejeitou a proposta apresentada pela Caixa para a renovação do acordo coletivo.

Entre os temas discutidos nas negociações estão questões relacionadas ao Saúde Caixa, remuneração e reconhecimento dos empregados, segundo informações divulgadas pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae).

A Caixa chegou a registrar a possibilidade de encaminhar o impasse para dissídio coletivo no Tribunal Superior do Trabalho caso as negociações não resultassem em acordo.

Até as informações mais recentes disponíveis, não havia anúncio oficial de encerramento da greve.

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