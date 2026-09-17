Exportação de café pelo Espírito Santo é recorde e ultrapassa 4,3 milhões

As exportações de café pelos portos de Vitória e Vila Velha, administrados pela Vports, de janeiro a agosto, já ultrapassaram 4,3 milhões de sacas, em um crescimento de 58% em relação ao mesmo período de 2025. Em apenas oito meses, o volume exportado pelo Espírito Santo já supera o total registrado no último ano.

Nestes primeiros oito meses, as exportações de conilon cresceram 74% e as de arábica 27%, enquanto o café solúvel apresentou queda de 14%. A receita cambial acumulada no ano superou US$ 1 bilhão, alta de 26% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O mês de agosto também foi de alta: foram exportadas 854 mil sacas, uma alta de 9% em relação a julho deste ano e de 29% em relação a agosto de 2025. Do total embarcado, 762 mil sacas foram de conilon, 63 mil de arábica e 29 mil de café solúvel.

O volume exportado em agosto foi o sétimo maior volume mensal registrado pelo Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV) desde janeiro de 1990, em uma série histórica de mais de 36 anos.

Os principais destinos das exportações de café pelo Espírito Santo foram Bélgica (21%), México (15%), Alemanha (8%), Reino Unido (6%), Espanha (6%), Estados Unidos (5%), Itália (5%), Equador (4%), Indonésia (4%) e Turquia (4%). Os dez principais destinos responderam por 78% das exportações, enquanto os demais 31 países representaram os 22% restantes.

Para o presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória, Fabrício Tristão, o comportamento das exportações mensais confirma a previsão da entidade de que o Espírito Santo está estabelecendo um novo patamar mínimo de embarques de café.

“Esse desempenho é resultado da ação direta dos exportadores, que vêm investindo e expandindo as estruturas de processamento e armazenamento de café. De outro lado, estão trabalhando continuamente na validação da confiabilidade das entregas e da qualidade dos cafés capixabas nos mercados estratégicos, fortalecendo a presença do Espírito Santo e ampliando a confiança dos compradores internacionais”, afirma.

Tristão destaca ainda a importância do Termo de Cooperação firmado entre o CCCV e a Vports, com o objetivo de unir forças para o incremento das exportações de café pelos portos capixabas. “Somente uma parceria permanente, baseada na troca constante de informações, na definição conjunta de objetivos e no acompanhamento das ações pode gerar resultados consistentes e sustentáveis para o setor”, ressalta.

O crescimento das exportações também foi impulsionado pela ampliação da infraestrutura portuária. No Porto de Capuaba, a Vports ampliou em 70 mil metros quadrados à área destinada a contêineres, o equivalente a 60% da área até então operada pelo terminal, com investimentos de R$ 35 milhões.

Para o diretor-presidente da Vports, Pedro Benevides, esses foram passos importantes e exemplos dos avanços obtidos nos quatro anos de concessão. “Nosso modelo multipropósito traz agilidade, eficiência e, principalmente, flexibilidade para nos adaptarmos às necessidades de cada cliente. Isso nos permite construir soluções em conjunto, aproveitando a infraestrutura e a capacidade do porto para viabilizar novas operações e contribuir para o crescimento das exportações. Hoje, colhemos os resultados dos investimentos e do trabalho realizados até aqui”, afirma.

Benevides reforça que o projeto é seguir avançando. “Temos um plano de expansão que contempla obras estruturantes e novos empreendimentos para ampliar nossa capacidade operacional e diversificar as cargas movimentadas, com soluções que gerem novas oportunidades para o porto e para toda a cadeia logística”, afirma.

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